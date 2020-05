Arrivano gli annunci di nuove date di uscita per film di Universal. Non si tratta di cambi di data dovuti alle misure anti-contagio legate all’attuale pandemia da nuovo Coronavirus, bensì di un calendario dell prossime uscite più importanti dello studio. Le date in questione sono infatti riferite alle uscite cinematografiche del 2022, a due anni da adesso.

Universal annuncia nuove date di uscita per i film del 2022

Sono ben 5 i film rivelati dallo studio per quell’anno, come rivelato nel report diffuso da Deadline. Si tratta di una pratica piuttosto diffusa, che permette di ‘prenotare’ le proprie uscite, facendo sapere al pubblico che in quei week-end si ha in previsione di distribuire titoli particolarmente rilevanti. L’idea è anche quella di avvisare la concorrenza dei propri piani. In questo modo si cerca di ottenere una maggior distribuzione dei titoli durante l’anno, di modo di non sovrapporsi e riuscire a ottenere incassi migliori.

O almeno questa è l’idea, ma a volte queste date coincidono comunque. Questo avviene per diversi motivi, a partire dalla necessità di approfittare di finestre di lancio particolarmente appetibili. In occasione di feste nazionali statunitensi o ricorrenze specifiche infatti gli studios tendono a programmare titoli particolarmente interessanti per sfruttare i week-end lunghi. In questo caso il desiderio di evitare la concorrenza spesso viene meno.

È probabilmente quanto successo in alcuni casi del nuovo calendario di date di uscita pubblicato da Universal. Ad esempio lo studio ha rivelato il lancio di un titolo per l’11 febbraio 2022 (che sarà il week-end in cui molte coppie celebreranno San Valentino) nonostante la coincidenza con Thor: Love and Thunder.

Di seguito trovate tutte le date comunicate da Universal. Ognuna di queste è attualmente senza un film associato, con la rivelazione che avverrà solo in seguito:

14 gennaio 2002

11 febbraio 2022

10 giugno 2022

22 luglio 2022

18 novembre 2022

Secondo voi quali film potrebbero uscire in questi giorni?