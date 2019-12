Universal in contatto con LEGO per i prossimi film

Il mondo dei LEGO tornerà protagonista con dei nuovi film che verranno prodotti da Universal Pictures. Il portale Variety ha infatti informato che in futuro verranno prodotti quattro nuovi lungometraggi ambientati nell’universo dei famosi mattoncini. Dan Lin sarà coinvolto come produttore dei film, nonostante abbia un accordo con la Warner. Il portale ha inoltre informato come la Universal avrà la possibilità di utilizzare con maggiore libertà i marchi legati alla LEGO. Inoltre i progetti potrebbero essere legati ai titoli di proprietà dello studio. Questi i pochi dettagli rilasciati dal sito. Ricordiamo che in precedenza è stato sviluppato The LEGO Movie, un film d’animazione del 2014 scritto e diretto da Phil Lord e Christopher Miller, registi anche delle pellicole Piovono polpette e 21 Jump Street.

Il film venne realizzato attraverso l’utilizzo di tre tecniche cinematografiche: CGI, stop motion e live action. Dal film la società LEGO ha prodotto un set di giochi. Nella settimana tra il 22 e il 29 marzo 2016 sono stati pubblicati in tutto il mondo i primi due trailer di LEGO Batman – Il film, spin-off di The LEGO Movie diretto da Chris McCay; il film è uscito il 9 febbraio 2017 in Italia e il 10 febbraio negli Stati Uniti.

Dopo LEGO Batman – Il film, la Warner ha prodotto LEGO Ninjago – Il film, tratto dalla serie di Cartoon Network Ninjago: Masters of Spinjitzu, uscito il 22 settembre 2017 negli Stati Uniti. Il film è diretto da Charlie Bean e nel cast figurano Jackie Chan per Sensei Wu, Michael Peña per Kai Smith, Dave Franco per Lloyd Garmadon, Fred Armisen per Cole Bucket e Justin Theroux nei panni dell villian Lord Garmadon.