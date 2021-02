Dinsey+, in sviluppo un universo condiviso per i Parchi Disney...

Il creatore televisivo Ron Moore deve aver vinto il Super Bowl, perché andrà a Disney World. Secondo quanto riferito, l’uomo dietro il reboot di Battlestar Galactica e l’attuale For All Mankind sta iniziando una nuova impresa su Disney+ che racconterà storie basate sui personaggi dei parchi a tema Disney. Secondo l’Hollywood Reporter, Moore e un piccolo team hanno iniziato a sviluppare uno spettacolo chiamato The Society of Explorers and Adventurers. Quest’ultimo si svolge in un universo in cui esistono i personaggi, le terre e le giostre dei parchi a tema Disney. In caso di successo, il piano è quello di espandersi e fare più spettacoli.

Le parole di Ron Moore

Ron Moore sta lavorando a stretto contatto con Disney Imagineering al progetto, il team responsabile della progettazione dei parchi e delle giostre Disney. Recentemente ha firmato un accordo generale con la 20th Television di proprietà della Disney. Il tutto in parte a causa del suo amore per la compagnia e per i suoi parchi, e sta già sviluppando uno spettacolo basato su Swiss Family Robinson. “Ho deciso di [lavorare con la Disney] soprattutto perché la mia infanzia è stata costruita intorno a molte cose che erano Disney. Sono un grande fan e appassionato del parco Disneyland ad Anaheim al punto che andavo lì da solo periodicamente e facevo le giostre”, ha detto Moore in un recente podcast sull’Hollywood Reporter.

Negli ultimi anni, la Disney è stata cauta nell’usare i suoi parchi a tema come ispirazione in altri mezzi. Pirati dei Caraibi è stato un successo e Jungle Cruise è in arrivo, ma i progetti basati su Space Mountain e Jon Favreau’s Night at the Museum, che interpretano i parchi, sono stati a lungo ritardati o cancellati. In effetti, la Disney ha fatto per lo più l’opposto, aggiungendo attrazioni del parco a tema basate su film (come Marvel e Star Wars).