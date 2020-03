UNO si rifà il look in versione minimal

Arriva un update per UNO, il gioco di carte amatissimo in tutto il mondo, che aggiorna la propria grafica in una versione decisamente minimal. La nuova versione arriverà presto sugli scaffali dopo l’annuncio ufficiale avvenuto in questi giorni. Si tratta di un progetto che parte da lontano e che avrà un prezzo che (piuttosto a sorpresa) sarà abbordabile, rendendolo un prodotto decisamente interessante per gli amanti del titolo.

UNO arriva in versione minimal, con un design tutto nuovo

Innanzitutto, è bene sottolineare che, al contrario di tante altre versioni speciali di UNO questa non avrà modifiche alle regole. Si tratta fondamentalmente dello stesso identico gioco che appassiona le famiglie e gli amici da generazioni, ma con una rivisitazione grafica completa. Le carte, sono senza alcun bordo disegnato, interamente colorate in base alla tonalità della carta.

Anche i valori e i simboli che le decorano sono ridotti all’osso, con linee sottili e semplici, oltre che piuttosto piccoli rispetto alle dimensioni classiche. Un cambio che forse non aiuterà i giocatori più piccoli, ma è evidente che questo look più ricercato punti ad attrarre soprattutto i più adulti tra gli appassionati di UNO.

A realizzarlo è stato il designer brasiliano Warleson Oliveira, come progetto personale. Da subito però, vista anche l’ottima risposta del pubblico, si è cercato di proporlo a Mattel che da anni porta UNO sugli scaffali. Dopo alcune settimane per definire tutti i dettagli, è arrivato l’annuncio ufficiale che questo nuovo mazzo arriverà nel prossimo futuro.

Come dicevamo, non avrà un prezzo particolarmente elevato. Era infatti facile immaginare che un prodotto del genere, visto anche il target più adulto, potesse essere un prodotto più per collezionisti che appassionati, con un costo maggiorato. Invece questa versione minimal di UNO dovrebbe arrivare sul mercato a circa 10$ americani.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questa nuova proposta per l’iconico gioco di carte?