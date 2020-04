Uno speciale di Shonen Jump solo in digitale

Un numero speciale di Shonen Jump sarà pubblicato in digitale. Lo annuncia giovedì la Sueisha, indicando che sarà disponibile da lunedì per quelli che si sono iscritti alla versione digitale di Weekly Shonen Jump in Giappone. Il numero contiene numerose one-shot realizzate da famosi mangaka. Scopriamo quali sono.

Shonen Jump, il numero speciale

Weekly Shonen Jump, come molte altre case editrici, ha avuto difficoltà a causa dell’epidemia di Covid-19. Uno dei primi passi per non abbandonare i lettori ed aiutarli a passare il tempo a suon di manga è stato rilasciare alcuni numeri gratuitamente e online. Il 21° numero di Shonen Jump sarebbe dovuto uscire lunedì, ma la sua pubblicazione è stata rimandata al 27 aprile. In quella data usciranno il 21° e il 22° volume combinati insieme.

Scopriamo quali mangaka hanno contribuito alla creazione di questo numero speciale. Ecco l’elenco delle one-shot.

“Monsters” di Eiichiro Oda

“Kiben Gakuha, Yotsutani-sensei no Kaidan” di Haruichi Furudate

“Boku no Hero” di Kōhei Horikoshi

“Black Clover ” (versione one-shot) di Yuki Tabata

” (versione one-shot) di “High Spec Lovers” di Tadahiro Miura

“Monjushirō Kyōdai” di Koyoharu Gotouge

“Poppy no Onegai” di Kaiu Shirai e Posuka Demizu

“Re Play Ball” di Taishi Tsutsui

“ Dr. Stone reboot : Byakuya” (capitolo 1) di Boichi e Riichirou Inagaki

: Byakuya” (capitolo 1) di Boichi e Riichirou Inagaki “Asagaya Geijutsu Kōkō Eizōka e Yōkoso” di Tatsuya Matsuki e Shiro Usazaki

“Nikai Bongara Barabarujura” di Gege Akutami

“Sasaki-kun ga Jūdan o Tometa” di Tatsuki Fujimoto

“Hajikami Bakuro” di Tsurun Hatomune

“Genjūi Totek” di Hitsuji Gondaira

“Matoritowaku” di Atsushi Nakamura

“Hakaishin Shivazaki-kun” di Hajime Kōmoto

“Majo no Moribito” (versione one-shot) di Asahi Sakano

“Undead Unluck” (versione one-shot) di Yoshifumi Tozuka

“Baito Leader Tetsuzawa ~Futō no Nanoka~ di Tomohiro Hasegawa

Inoltre, Sueisha rilascerà molti racconti spinoff in versione digitale dal 1° al 12 maggio. Tuttavia saranno disponibili sul sito Zebrack da lunedì. Alcuni di questi spinoff riguardano One Piece, My Hero Academia, The Promised Neverland e Dr. Stone.