Uno spot televisivo realizzato da Makoto Shinkai

Una serie di spot realizzata da Makoto Shinkai. L’autore di Weathering with you e Your Name ha creato una pubblicità in versione anime per l’azienda giapponese di ingegneria Taisei Corporation. Non è la prima volta che l’azienda ottiene la collaborazione dell’artista: Shinkai ha già realizzato ben sei spot per la Taisei Corporation. Qui sotto potete vedere la pubblicità riguardante il nuovo New Yangon Specialist Hospital a Myanmar.

Lo spot

Non è la prima volta che Makoto Shinkai realizza spot per la Taisei Corporation. Fra questi ci sono l’Hamad International Airport, un tunnel sotterraneo che passa sotto il Bosforo ad Instanbul e la linea Thomson-East Coast MRT a Singapore. Tutti questi spot sono stati realizzati dall’autore di Your Name. L’ultimo di questa serie è quello per il New Yangon Specialist Hospital, rilasciato il 20 marzo 2020.

Makoto Shinkai è il regista principale ed è stato affiancato da Youki Miki. Miki si è occupato della regia dello spot, oltre che dell’editing e dello storyboard. Precedentemente aveva già lavorato con Shinkai come aiuto regista di Weathering with You e color designer di tutti i lavori da Viaggio verso Agartha. Minoru Ohashi, qui direttore dell’animazione e designer dei personaggi, in passato ha lavorato per lo Studio Ghibli ed è stato un animatore chiave in Your Name.

Makoto Shinkai è un animatore e regista giapponese che ha raggiunto il mercato nel 2004 con Oltre le nuvole, il luogo promessoci. Grande risonanza internazionale hanno avuto i lungometraggi Il giardino delle parole (2013), Your Name (2016) e Weathering with you (2019). La Taisei Corporation ha rilasciato ben sei spot realizzati dallo studio di Shinkai. Possono essere visionati sul sito dell’azienda. Shinkai ha ringraziato su Twitter tutti coloro che hanno visto gli spot.

Cosa ne pensate dell’uso degli anime nelle pubblicità? Forse dovremo prepararci a vederne altri in futuro, vista l’elevata qualità delle opere di Makoto Shinkai.