Dopo l’Uomo Invisibile Blumhouse punta su Dracula

La Universal ha corso un rischio interessante con lo sviluppo del Monsterverse, incentrato su grandi successi come Dracula: Untold e film horror a basso budget come L’Uomo Invisibile. Considerando le eccezionali recensioni dell’Uomo Invisibile (valutazione del 91% su Rotten Tomatoes), e l’ottimo incasso al botteghino (102 milioni finora con un budget di 7 milioni di dollari), Universal sta spingendo per altri progetti. Accanto all’annuncio di una prossima produzione di James Wan, Universal ha svelato che una nuova versione di Dracula arriverà sul grande schermo. Secondo un’esclusiva di The Hollywood Reporter, la scrittrice/regista Karyn Kusama realizzerà una nuova versione del vampiro prodotta da Blumhouse.

Hollywood Reporter ha anche rivelato alcune interessanti anticipazioni sul come riportare in vita il Monsterverse. “Come L’Uomo Invisibile, che offriva una versione contemporanea del classico romanzo di H.G. Wells, potrebbe arrivare un nuovo Dracula dei tempi moderni, secondo fonti di THR”. Il portale aggiunge: “Matt Manfredi e Phil Hay, che hanno collaborato con Kusama in numerosi film tra cui Destroyer e The Invitation, stanno scrivendo la sceneggiatura”.

Karyn Kusama pronta a sviluppare una storia moderna di Dracula

La Blumhouse è già nel bel mezzo della pre-produzione del progetto che dovrebbe essere ambientato in tempi moderni. A scrivere due fedelissimi della Kusama: Phil Hay e Matt Manfredi. La notizia di un nuovo Dracula arriva soltanto a poche ore di distanza dall’annuncio di un nuovo horror sui Mostri diretto da James Wan per Blumhouse. Il personaggio del conte Dracula fu creato da Bram Stoker nel suo romanzo del 1897. Nello show il vampiro si trasferiva dalla Transilvania in Inghilterra per combattere con il professor Abraham Van Helsing. È uno degli ultimiSi tratta di un esempio di romanzi gotici. Il mito del vampiro aristocratico, distante dall’immagine del vampiro presente nel folklore, lanciato nella letteratura da John William Polidori.