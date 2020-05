Alla fine della scorsa settimana Amazon ha annunciato il rinnovo della commedia fantascientifica Upload per una seconda stagione. Non è ancora nota la data d’uscita o trama, ma il creatore della serie Greg Daniels si è detto già al settimo cielo. “Sono entusiasta di continuare il rapporto con Amazon Studios oltre che con questo meraviglioso cast e scoprire cosa succede accanto a Nora, Nathan e Ingrid e il loro mondo nel 2033”, ha dichiarato in una nota. “Con questa notizia posso smettere di disegnare il mio libro di presentazione della seconda stagione “.



Upload 2: aspettative alte per la serie

Anche Jennifer Salke, responsabile di Amazon Studios, si è espresso sul rinnovo: “In Upload, Greg Daniels ha prodotto una commedia intelligente e cinematografica piena di intrighi e ha chiaramente deliziato i nostri clienti che hanno trascorso molto tempo a Lakeview la scorsa settimana“. E ha aggiunto: “Conosciamo il nostro globale i fan vogliono vedere il prossimo capitolo con Nathan e Nora, quindi stiamo dando il via libera alla seconda stagione”. Le aspettative sono dunque alte: “Siamo entusiasti che il progetto di passione di Greg abbia trovato un pubblico così devoto”.

La prima stagione, composta da 10 episodi, ha visto nel cast da Robbie Amell, Andy Allo, Allegra Edwards. Oltre a Zainab Johnson, Kevin Bigley, Andrea Rosen, Jessica Tuck e William B. Davis. Upload è ambientato in un futuro in cui gli umani sono in grado di ‘caricare’ (upload) se stessi nella loro ambientazione preferita di ‘vita dopo la morte’ (afterlife). Quando Nathan va incontro a morte prematura, viene accolto nella sua versione del paradiso da Nora, un’assistente umana. Quest’ultima è incaricata di affiancare le fase iniziali di adeguamento/apprendimento. La serie segue i due mentre Nathan si abitua alla vita lontano dai suoi cari, e la viva Nora fatica a rimanere a galla economicamente ed a lavorare insieme a Nathan nel mondo virtuale.