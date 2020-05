Il Valiant Cinematic Universe piacerà anche a Martin Scorsese

Anche Valiant Comics sta preparandosi ad avere il proprio Cinematic Universe. Dopo anni di dominio di Marvel e i tentativi complessi da parte di DC Comics di lanciare il proprio franchise, un’altra casa editrice vuole portare il proprio mondo al cinema. E a quanto pare questa versione sarà pronta ad affrontare anche i critici più duri, almeno secondo uno dei capi di Valiant Comics.

Il Valiant Cinematic Universe ha grandi ambizioni

Il chairman della casa editrice americana Dan Mintz ha infatti preso parte a un’intervista dove ha parlato del franchise che si stanno preparando a lanciare. E secondo lui i progetti in cantiere sono destinati ad avere un grande successo. Questo perché rispetto alla concorrenza Valiant Comics è disposta a fare un passo in più in ambito cinematografico:

“Disney è la IBM dell’industria dell’intrattenimento. È estremamente grande e ha un ruolo molto difficile da gestire. Non possono schierarsi contro l’establishment. Non possono innalzare le bandiere dei pirati, per così dire. Fanno cose eccezionali, ma c’è un confine ben definito. Ci sono certe cose che Disney non può fare perché è Disney. E ci sono cose che Valiant è pronta a fare perché è parte di ciò che siamo. Tutti i film Marvel sono eccezionali, ma quello che voglio dire è che se loro sono i network classici, noi siamo la HBO. Se loro sono i PC, noi siamo i Mac“.

Mintz ha proseguito nel suo discorso, parlando di Martin Scorsese. Il leggendario regista ha fatto scalpore lo scorso autunno per alcuni commenti poco lusinghieri sull’universo cinematografico Marvel che hanno creato una grande polemica. Secondo Mintz, il Valiant Cinematic Universe ha la possibilità di conquistare anche lui, per le tematiche che affronterà:

“Se ci sarà mai [un cinemcomic] che possa dirigere, sarebbe un film Valiant, perché i personaggi toccano temi adatti al suo stile“.

Voi cosa ne pensate? Siete curiosi di scoprire cosa porterà il Valiant Cinematic Universe?