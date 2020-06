Tutti conoscono l’Empire State Building. Si tratta di uno dei grattacieli più alti del mondo, detentore del record fino al 1967, nonché uno dei più celebri simboli di New York City, con centinaia di migliaia di visitatori ogni anno. Allo stesso modo il mito dei vampiri è altrettanto noto e celebrato con tantissimi prodotti che lo hanno letto e riletto. È possibile unire questi due mondi? È proprio da questo quesito che nasce Vampire State Building.

Vampire State Building, il nuovo volume arriva da saldaPress

Si tratta di un progetto decisamente originale, che incrocerà delle tematiche tipiche del mondo horror e dark con le architetture della Grande Mela.. Un’avventura curiosa che nasce dalla mente di Ange e Patrick Renault e vede alle matite un grande artista come Charlie Adlard. Se il nome vi ricorda qualcosa è perché è stato lui a occuparsi di tantissimi disegni del mondo di The Walking Dead e che ora si dedica a tutto un altro tipo di mostri.

Al centro Vampire State Building infatti troviamo Terry Fisher, che sta incontrando gli amici in cima al noto grattacielo. Purtroppo però una terribile legione di vampiri decide di attaccare proprio in quel momento e inizierà una rocambolesca fuga per i 102 piani del palazzo. L’obiettivo è sconfiggere il pericolosissimo dio vampiro U’tlun’ta, che è stato murato vivo nell’edificio e ora punta a liberarsi, per esigere la propria vendetta scatenando un esercito di non morti sulla città di New York.

Si tratta di un fumetto che saprà conquistare tanti pubblici differenti, offrendo un mix di horror, avventura e survival. I lettori italiani potranno scoprire tutto il prossimo 25 giugno quando il volume arriverà sugli scaffali di librerie e fumetterie, grazie alla casa editrice saldaPress.

Per maggiori dettagli su quest’opera vi rimandiamo al sito ufficiale della casa, dove potrete anche ordinare il volume.