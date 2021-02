Vauro, noto vignettista di satira politica italiana, aderisce a ReWriters...

Vauro, il famoso vignettista di satira politica italiana, aderisce a ReWriters – il movimento culturale indipendente fondato dalla scrittrice e giornalista Eugenia Romanelli. Qui sotto trovate una vignetta realizzata da Vauro. Adesso, invece, scopriamo tutti i dettagli.

Vauro aderisce al ReWriters

Il vignettista Vauro ha lanciato una call-to-action chiamando a raccolta tutti i nuovi fumettisti e vignettisti italiani per contribuire alla riscrittura dell’immaginario contemporaneo attraverso l’arte dell’illustrazione e del fumetto sotto la guida del maestro Fabio Magnasciutti.

Si tratta di una libera interpretazione attraverso il disegno di atmosfere artistiche e culturali di ReWriters per creare nuovi paradigmi in nome della sostenibilità, della cooperazione, dell’inclusività e del pluralismo.

Tutti i giovani illustratori e fumettisti che hanno intenzione di partecipare, possono mandare la loro vignetta all’indirizzo email di ReWriters. Quotidianamente, insieme a Fabio Magnasciutti, il team editoriale di ReWriters sceglierà il disegno del giorno. In seguito a ciò si aprirà la nuova sezione dedicata alle illustrazioni, con la possibilità di essere selezionato per esporre in una collettiva presso il Rufa – Rome University of Fine Arts, partner di ReWriters.

Per concludere Vauro, per onorare questo incredibile evento, ha donato una vignetta in vendita esclusiva sul sito di ReWriters, il cui ricavato servirà per sostenere l’associazione.

Cos’è ReWriters?

ReWriters è il movimento culturale indipendente fondato dalla scrittrice e giornalista Eugenia Romanelli. Attraverso gli articoli di giovanissimi e grandi firme, Romanelli punta a riscrivere l’immaginario della cultura contemporanea nel suo senso più ampio.

Questo movimento inaugura il 2021 con un nuovo concept editoriale. Ogni numero sarà, in seguito, dedicato a una tematica specifica. Ciascun numero verrà poi curato da un autore scelto per la sua particolare influenza nella cultura contemporanea italiana.

Altre novità