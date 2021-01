La vedova di Chadwick Boseman lo ricorda ai Gotham Awards...

Simone Ledward Boseman, vedova di Chadwick Boseman, ha reso omaggio in lacrime al suo defunto marito lunedì sera durante la 30esima edizione dei IFP Gotham Awards. Ha accettato il premio Actor Tribute per l’attore, morto ad agosto all’età di 43 anni dopo una battaglia con il cancro al colon, dicendo: “Come artista, attore e persona, Chad ha fatto pratica di dire la verità”. Per poi aggiungere: “È la persona più onesta che abbia mai incontrato perché non si è limitato a dire la verità, ma l’ha cercata in sé stesso, in tutti coloro che lo circondavano e in ogni momento”, ha inoltre sottolineato .

Parole toccanti quelle di Ledward Boseman

Ledward Boseman ha inoltre aggiunto: “La verità è un aspetto che è molto facile ignorare, ma se non si vive con la verità, allora è impossibile vivere in linea con lo scopo divino della propria vita… lui ha scelto di vivere la sua vita così, ogni singolo giorno. Imperfetto, ma deciso”. Boseman ha ricevuto il premio per il suo ruolo nel film Netflix “Il fondo nero di Ma Rainey”. Sua moglie ha reso omaggio alla sua capacità di interpretare i ruoli di persone della vita reale, tra cui la leggenda del baseball Jackie Robinson nel film “42” e James Brown in “Get On Up”.

“Ha avuto la fortuna di vivere molte vite”, ha detto Ledward Boseman riguardo i ruoli del marito. “Ha sviluppato la sua comprensione di cosa significasse essere l’uno, il niente e il tutto. Un vaso in cui versare dentro e fuori “aveva detto”. Ledward Boseman ha concluso il suo discorso di ringraziamento in lacrime. “Chad, grazie. Ti amo. Sono così orgogliosa di te. Continua a farci brillare la tua luce”. Secondo quanto riferito, la coppia si è fidanzata nel 2019 e si è sposata non molto tempo prima della sua morte.