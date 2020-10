I Vendicatori uniti in supporto al candidato Joe Biden

Le star dei film Avengers e Guardiani della Galassia del Marvel Cinematic Universe (MCU) si riuniranno per una raccolta fondi virtuale a beneficio del candidato presidenziale democratico Joe Biden. Secondo Variety, l’evento, intitolato “Voters Assemble”, vedrà la partecipazione di Don Cheadle (War Machine), Chris Evans (Captain America), Scarlett Johansson (Black Widow). Oltre a Paul Rudd (Ant-Man), Mark Ruffalo (Hulk) e Zoe Saldana (Gamora). Saranno presenti anche il candidato alla vicepresidenza Sen, Kamala Harris e i registi di Avengers: Endgame Joe e Anthony Russo. La raccolta fondi si svolgerà il 20 ottobre alle 18:45. I fan possono donare qualsiasi somma di denaro desiderino al Joe Biden Victory Fund per partecipare. I Vendicatori sono quindi uniti per sostenere Joe Biden.

Ci sono state altre iniziative in precedenza

Questa è l’ultima raccolta fondi democratica con personalità e star di Hollywood. La star di Star Wars Mark Hamill ha partecipato a un evento con Biden alla fine di giugno, mentre il cast di The Princess Bride ha tenuto una lettura virtuale del copione a beneficio del Partito Democratico del Wisconsin. E sebbene non fosse direttamente associato ai Democratici, Parks and Recreation si è riunito per uno speciale episodio di Zoom a beneficio del Fondo di risposta COVID-19 di Feeding America.

L’MCU avrebbe dovuto iniziare la Fase 4 lo scorso maggio con la vedova nera di Johansson. Tuttavia, il coronavirus ha ricollocato l’intera lista. La premiere di Black Widow è ora prevista per il 7 maggio 2021. Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli seguiranno il 9 luglio 2021. Eternals arriverà il 5 novembre 2021. Dopo sarà Spider-Man 3 il 17 dicembre 2021, Thor: Love and Thunder l’11 febbraio 2022 e Doctor Strange in the Multiverse of Madness il 25 marzo 2022. Anche la programmazione televisiva della Marvel è stata ritardata a causa del virus. Il Falcon and the Winter Soldier avrebbe dovuto dare il via alla formazione in agosto, ma è stato rinviato a una data sconosciuta. WandaVision prenderà il suo posto e sarà presentato in anteprima a novembre. Altre serie in lavorazione includono Loki, Hawkeye, She-Hulk, Ms. Marvel, Moon Knight e un dramma incentrato su Nick Fury. Un animato What If …? lo spettacolo è anche in lavorazione.