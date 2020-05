Nell’estate del 2021 farà il suo atteso sul grande schermo una delle più grandi sorprese dei cinecomic degli ultimi anni. Stiamo ovviamente parlando di Venom 2, atteso sequel della prima avventura in solitaria del simbionte Marvel, di cui è finalmente disponibile il titolo italiano. Il film si chiamerà Venom: La Furia di Carnage nel nostro Paese, ricollegandosi ovviamente a quello che sarà il villain principale.

Venom 2, il titolo italiano è Venom: La Furia di Carnage

Quando qualche giorno fa è arrivato l’annuncio del titolo originale della pellicola i fan tricolore si erano interrogati su come potesse diventare nel nostro Paese. In inglese infatti il film si chiama Venom: Let There Be Carnage, ovvero “sia fatta carneficina” con un gioco di parole con il nome del villain, appunto Carnage. In Italia quest’ultimo era ovviamente difficile da rendere e così si è evidentemente optato per una strada più semplice.

Venom: La Furia di Carnage – Al cinema nel 2021 Venom: La Furia di Carnage – Al cinema nel 2021. #Venom2 Gepostet von Venom am Montag, 4. Mai 2020

La rivelazione del titolo italiano di Venom 2 è avvenuta nella serata di ieri tramite un teaser trailer. Esattamente come per la versione originale, si tratta di un breve video che mostra il logo e preannuncia il debutto nel 2021. Potete vederlo nel box qui sopra.

Il primo film di Venom è arrivato in sala con molto scetticismo da parte degli appassionati dei fumetti Marvel. A lungo si è dibattuto sulla possibile presenza di Spider-Man, mai ufficialmente annunciato (e infatti assente nella versione finale). Al debutto in sala la critica non è stata molto positiva, ma nonostante tutto questo, il film è stato un grande successo. Il sequel, già anticipato dalla scena post-credits, ha ricevuto una conferma rapida.

In questa nuova avventura vedremo Eddie Brock, nuovamente interpretato da Tom Hardy, affrontare insieme a Venom uno dei cattivi più amati dei fumetti Marvel. Si tratta appunto di Carnage, simbionte particolarmente crudele che si associa al killer Cletus Kasady. A interpretare quest’ultimo ci sarà Woody Harrelson.

Cosa ne pensate? Siete convinti da questo titolo italiano?