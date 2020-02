Venom 2: primi video e foto di Cletus Kasady alias Carnage

Arrivano finalmente le prime immagini dal set di Venom 2 che ritraggono Cletus Kasady, ovvero l’alter ego di Carnage. Il personaggio, interpretato da Woody Harrelson, era già comparso nella scena post-credits della pellicola precedente. Il personaggio di Tom Hardy Eddie Brock lo incontrava nel penitenziario in cui era rinchiuso, per intervistarlo. Ora è lo stesso attore a svelare sul suo profilo Instagram la prima foto del villain.

Come da abitudine ricorrente, Hardy lancia il sasso e poi toglie la mano. Il post che ritrae Woody Harrelson nei panni di Kasady infatti è subito scomparso dal feed dell’attore. Tuttavia Internet è ormai abituato a queste mosse, per cui la foto è subito tornata online, ripostata da utenti che l’hanno salvata prima della sua rimozione. Potete vederla di seguito:

Dopotutto, nelle ore successive alla pubblicazione del post, un altro contenuto ancora più interessante è arrivato sul web. Si tratta di un video tratto direttamente dalle riprese di Venom 2, che ritrae Cletus Kasady in quella che sembra una sua trasformazione in Carnage.

Here we see Woody Harrelson filming as Cletus Kasady!

It looks like Kasady has been stopped on the street by some cops and they’re shooting him.

I Wonder if his hand movements will involve the Symbiote in post production?

Either way it looks great!

pic.twitter.com/KgMC7j7OyU

— Let’s Talk Carnage! (@LetsTalkCarnage) February 17, 2020