In arrivo una versione di Munchkin dedicata a Critical Role

Il mondo di Critical Role si sta espandendo sempre di più e si prepara a incrociare la strada di quello di Munchkin. Negli ultimi giorni infatti è arrivato l’annuncio di una nuova versione dell’apprezzato gioco da tavolo, che si baserà proprio sul mondo di questa serie. Una notizia che farà sicuramente piacere agli appassionati di Critical Role che avranno una nuova strada per rivivere le avventure dei propri eroi.

Critical Role incontra Munchkin in una nuova edizione del gioco

Se non sapete che cos’è Critical Role, è presto detto: si tratta di uno show pubblicato sul web in cui una serie di doppiatori prende parte una campagna di Dungeons & Dragons. L’ovvia abilità dei diversi giocatori e del loro Master Matthew Mercer nel creare personaggi complessi e storie intricate e coinvolgenti, ha permesso al progetto di diventare un grande successo. Attualmente sta andando in onda la seconda campagna dello show e sarà su questa che si baserà la nuova edizione speciale di Munchkin.

Ben Van Der Fluit, vicepresidente del Business Development per Critical Role, ha commentato così:

“Siamo molto felici di vedere il mondo e i personaggi dei Mighty Nein prendere vita in forma di gioco di carte con Munchkin e non vediamo l’ora di condividerlo con i Critters. Senza di loro, oggi non saremmo qui“.

Phil Reed, CEO di Steve Jackson Games, ha aggiunto:

“Leggero e veloce da giocare, Munchkin si rivolge a un pubblico molto ampio. In questa versione di Munchking, i fan si sfideranno per ottenere magie e uccidere mostri specifici per Critical Role, come Lorenzo e Avantika“.