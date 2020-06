Via col vento sparisce da HBO Max dopo le accuse di razzismo

Hollywood e il panorama mediatico si sono ritrovati a riconsiderare la programmazione televisiva degli ultimi giorni. Il motivo è lampante: le proteste di massa in corso contro la brutalità della polizia e il razzismo negli Stati Uniti. Warnermedia ha apportato alcune modifiche sulla nuova piattaforma HBO Max, rimuovendo dal loro catalogo il film del 1939 Via col vento. Secondo The Hollywood Reporter, il film vincitore dell’Oscar è stato rimosso dal servizio di streaming HBO Max senza alcuna spiegazione ufficiale. Prima del lancio di HBO Max, il film era nella lista dei film che sarebbero stati inclusi per lo streaming.

Un portavoce di HBO Max spiega il motivo

Via col vento è stato a lungo un film controverso, nonostante abbia vinto dieci Oscar nel 1940 e sia rimasto lo show con il maggior incasso di tutti i tempi. Il film ha una visione stereotipata dei neri ed è stato giustamente oggetto di critiche aspre. Un portavoce di HBO Max ha spiegato al portale Variety il motivo della decisione. In primis: “è un film del suo tempo e che raffigura alcuni pregiudizi etnici e razziali che erano, disgraziatamente, dati per assodati nella società americana”. Per poi aggiungere: “Queste descrizioni razziste erano sbagliate allora come ora e abbiamo pensato che mantenere questo titolo senza una spiegazione e una denuncia di quelle descrizioni sarebbe stato irresponsabile”.

Via col vento però farà ritorno sul catalogo quando: “una discussione del suo contesto storico e una denuncia di quelle descrizioni”. Il portavoce di HBO Max ha spiegato infine che non verranno apportate modifiche al film. Perchè: “sarebbe come sostenere che quei pregiudizi non sono mai esistiti“. Variety ha infine aggiunto che ad indurre in maniera decisiva i dirigenti di Hbo Max a escludere Via col vento dal catalogo sarebbe stato un editoriale, apparso lunedì sul Los Angeles Times, recante la firma di John Ridley.