Video promo per il prequel animato di Madoka Magica

Arriva un video promozionale per il prequel di Madoka Magica. La nuova serie, dal titolo Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story, verrà rilasciata in simulcast da Aniplus-Asia il 4 gennaio su svariati canali giapponesi. Non si tratta solo di una serie prequel, ma dell’adattamento di un gioco per smartphone dallo stesso titolo.

Il prequel animato del videogioco

La storia originale del videogioco si svolge nella città di Kamihama. Le maghette sono attirate in questo luogo per combattere con nuovi poteri sottratti da alcune streghe. Iroha Tamaki giunge nella città in cerca di informazioni sulla sua giovane sorella scomparsa, Ui. Homura Akemi invece è attirata dai misteri della cittadina e pensa che la aiuteranno a salvare Kaname. L’anime introdurrà un nuovo personaggio, Kana Hazanawa.

Molti artisti che hanno lavorato alla serie animata originale ritornano per questo prequel. Il direttore della serie originale Yukihiro Miyamoto sarà il vice-direttore. Il direttore capo dell’animazione Junichiro Taniguchi ritorna nello stesso ruolo e in più si occuperà di character design. Anche Hiroki Yamamura, che ha già lavorato sull’anime Puella Magi Madoka Magica The Movie Part 1: Beginnings sarà il capo dell’animazione.

Puella Magi Madoka Magica è un anime del 2011. Dall’opera sono state tratte altre opere: quattro manga, di cui uno direttamente ispirato alla serie e gli altri tre spin-off, tre film e un adattamento teatrale andato in scena in Giappone da agosto a settembre 2018. Nell’agosto 2017 è uscito il videogioco per smartphone, un free to play con acquisti in-game opzionali.

Nel franchise sono protagoniste le maghette, ma chi non lo ha mai sentito non si lasci ingannare: non si tratta della classica storia alla Card Captor Sakura, per intenderci. Le atmosfere cupe e i forti temi trattati lo hanno fatto classificare in Giappone non come Maho Shojo, cioè come anime con elementi fantasy indirizzato a giovani ragazze, ma come Seinen, ovvero prodotto indicato per giovani adulti e uomini.