Vin Diesel torna a parlare delle possibilità di interpretare Freccia Nera in un reboot degli Inumani. Secondo alcuni rumor, gli studios sembrano intenzionati a procedere con un reboot completo dopo la fallimentare serie TV sviluppata nel 2017. Per quanto riguarda l’interprete di Freccia Nera, tra i nomi in lizza c’è anche quello di Vin Diesel. Lo stesso attore già in passato si è proposto per il ruolo. Nel corso di una recente intervista ha parlato delle possibilità di interpretare il sovrano degli Inumani. L’attore si affida totalmente ai suoi fan.

Vin Diesel e l’appello ai fan

Queste le parole di Vin Diesel: “Ragazzi, è compito vostro! Diciamo che sarebbe uno scherzo divertente nei confronti di Vin dargli un personaggio che dice tre parole monosillabiche e poi un altro che non dice assolutamente nulla”. L’attore già nel 2014 aveva palesato il suo interesse nei confronti del personaggio, ammettendo però di non essere a conoscenza di lavori in atto per un cinecomic dedicato agli Inumani. Nel caso, avrebbe atteso uno script prima di decidere. Le parole al riguardo sono state chiare: “Spetta alla Marvel convincermi, non il contrario”. E ancora: “E li adoro, ma dico semplicemente che accadrebbe se mi mostrassero uno script convincente e fosse coinvolto un regista grandioso, tutte cose che so essere possibile grazie a Kevin Feige, perché mi ha stupito quando ha suggerito Groot”.

Ricordiamo che Gli Inumani (Inhumans) sono una specie immaginaria dei fumetti, creata da Stan Lee (testi) e Jack Kirby (disegni). Individui geneticamente superiori agli esseri umani creati tramite esperimenti della razza extraterrestre dei Kree per essere usati come armi. Gli Inumani hanno evoluto la loro società parallelamente a quella umana ma rimanendo nascosti per millenni tra le vette dell’Himalaya. Il tutto in una città chiamata Attilan, successivamente migrata sulla Luna. La loro esistenza, un tempo segreta, è divenuta di dominio pubblico nell’Universo Marvel. Grazie alle costanti collaborazioni della Famiglia Reale Inumana con supereroi quali i Fantastici Quattro, i Vendicatori e gli X-Men.