Vin Diesel suggerisce che Fast & Furious 10 sarà in due parti

In una recente intervista a Vin Diesel, pubblicata dalla rivista Total Film, la star potrebbe aver svelato un dettaglio molto interessante. Fast & Furious 10 potrebbe essere diviso in due parti. L’attore ha infatti dichiarato: “Ho cominciato a pianificare Fast 10 prima che iniziassero le riprese di Fast 9. Lo dico davvero”. Per poi aggiungere: “L’universo è così solido e così ricco di talenti e storie che è totalmente fattibile avere degli spin-off, e penso che quella sia una cosa inevitabile”. Arriva poi l’anticipazione: “Universal se lo merita per tutto l’impegno che ha investito in questa piccola saga, ed è giusto dare qualcosa in cambio a Universal”. Una speranza quindi concreta: “E per i fan, se Fast 10 parti uno e due fossero la conclusione, sarebbe bello che questo mondo potesse proseguire per generazioni a venire”.

Fast & Furious 9 uscirà il 22 maggio 2020

Logicamente l’affermazione va presa con le pinze. Fast & Furious 9 uscirà il 22 maggio 2020, Fast & Furious 10 concluderà poi la saga il 2 aprile 2021. Nel cast dello show, oltre a Vin Diesel, torneranno Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez. A completare la squadra Ludacris, Nathalie Emmanuel, Helen Mirren e persino Charlize Theron. Torna anche il regista Justin Lin, autore del terzo, quarto, quinto e sesto capitolo, dietro la macchina da presa.

Le new entry del franchise saranno John Cena, che interpreterà il fratello di Dominic Toretto, la rapper Cardi B. e Michael Rooker. Sung Kang torna nel ruolo del redivivo Han. Ricordiamo che Vin Diesel è diventato famoso alla fine degli anni novanta per le sue apparizioni in diversi film hollywoodiani di successo tra cui Salvate il soldato Ryan (1998), Pitch Black (2000), xXx (2002). Soprattutto per la serie di film Fast and Furious. Inoltre è il fondatore della Tigon Studios, della One Race Films e della Racetrack Records.