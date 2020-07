Vincent D’Onofrio ha svelato online il desiderio di recitare in una serie di Star Wars rispondendo a un fan su Twitter. Quest’ultimo gli ha chiesto se fosse interessato a recitare in un progetto dedicato a Lando Calrissian. L’attore ha replicato al messaggio in maniera semplice ma chiara, mostrando la sua approvazione. D’Onofrio, che è ampiamente considerato come uno dei migliori cattivi del Marvel Cinematic Universe (anche se gli spettacoli di Netflix contano a malapena come MCU), ha già espresso entusiasmo per Star Wars in passato.

Vincent D’Onofrio ha pilotato il Millennium Falcon

Come star Disney ha avuto la possibilità di pilotare il Millennium Falcon l’anno scorso in occasione del lancio di Star Wars Land nei parchi Disney. L’attrazione di Star Wars: Rise of the Resistance, presentata dallo stesso Vincent D’Onofrio, invita i partecipanti del parco in una missione nell’universo immaginato per la prima volta negli anni Settanta da George Lucas. Un cartello allestito al di fuori della corsa recita: “Unitevi a noi in un’esilarante missione per fermare il Primo Ordine. Questa missione include movimenti rapidi, arresti improvvisi, curve strette e una rapida caduta mentre si sfugge alla cattura del Primo Ordine”.

Lucasfilm ha confermato all’inizio di quest’anno che Taika Waititi è stato scelto per dirigere un nuovo film di Star Wars, che scriverà con Krysty Wilson-Cairns. Lo stesso cineasta ha recentemente confermato di aver iniziato il processo di scrittura del nuovo film. Dato che la produzione di film e programmi TV in tutto il mondo è stata interrotta a causa della pandemia di coronavirus, non è chiaro quando sarà predisposta l’uscita del film. Infatti è possibile che il regista stia semplicemente scrivendo idee e concetti per il nuovo show ma non sia passato alla fase di sceneggiatura. Durante una recente intervista con la BBC, di fronte all’argomento di Star Wars, Taika Waititi ha confermato: “Stiamo scrivendo”.