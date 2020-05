Vincitori 2019 Golden Geek Awards – Dominio di Wingspan

Annunciati i vincitori del 2019 Golden Geek Awards, premi annuali assegnati durante la convencion BGG.com a Dallas, in Texas, ai giochi usciti l’anno pecedente. Gli elettori sono gli utenti di tre siti dedicati ai giochi da tavolo: BoardGameGeek.com, RPGGeek.com e VideoGameGeek.com.

Quest’anno spicca Wingspan, di cui abbiamo già parlato tempo fa. Con ben 8 categorie vinte (Board Game of the Year, Artwork Presentation, Card Game, Family Game, Solo Game, Strategy Game, Innovative, Expansion) Wingspan domina decisamente questa sorta di Oscar per il gioco da tavolo. Anche Wingspan: European Expansion ha vinto un premio, per la categoria Expansion.



Wingspan ha conquistato i giocatori per la struttura no troppo complessa e per la durata contenuta. Un gioco adatto per ogni genere dei pubblico. Inoltre la tematica è senza dubbio singolare: in questo gioco da tavolo col passare dei turni si collezionano uccelli e si accumulano uova. Il gioco è edito da Stonemaier Games, mentre nell’edizione italiana è distribuito da Ghenos Games.

Gli altri vincitori dei 2019 Golden Geek Awards

Per quanto riguarda le altre categorie, ci sono diversi giochi tra i vincitori. Watergate è il vincitore del premio dedicato al miglior 2-Player Gamer, Dune ha conquistato il premio Thematic Game, The Crew: The Quest for Planet Nine è stato nominato come miglior Cooperative Game, Wavelength ha vinto come miglior Party Game, Undaunted: Normandy come miglior Wargame, infine TINYforming Mars si è aggiudicato il premio per il miglior Print & Play

Se avete curiosità di provare qualche gioco che manca nella vostra collezione, il 2019 Golden Geek Awardsvi offre un discreto numero di titoli. Certo, il fatto che più della metà delle categorie sia stata vinta da Wingspan riduce il numero di possibii novità nelle vostre serate di gioco. Se però non avete mai provato il gioco della Stonemaier Games, potete metterlo alla prova per capire se secondo voi tutti gli 8 premi sono meritati o meno.