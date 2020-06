Vital Lacerda, la sua vita e la sua carriera

L'autore Vital Lacerda è un portoghese famoso per aver creato diversi giochi da tavolo, diffusi in tutto il mondo

Parliamo di Vital Lacerda, autore di boardgames. Nato a Lisbona, in Portogallo, il 1 giugno 1967, si è affermato come uno dei principali autori di giochi da tavolo di tutto il mondo. Anche se in ritardo di qualche settimana, buon compleanno Vital!

Prima di affermarsi come game designer, ha conseguito un master in Marketing e Pubblicità. Proprio nel campo pubblicitario si sono svolte le sue prime attività lavorative. Ha lavorato per circa 15 anni come art director e come direttore creativo. Nel 2006 ha deciso di provare a trasformare la sua passione in un lavoro: ha iniziato a lavorare come grafic design freelance. In particolare, si è dedicato al design dei giochi da tavolo.

Il primo gioco a rendere famoso Vital Lacerda come autore di giochi da tavolo è stato Vinhos, un gioco dedicato al commercio di vino. Un gioco subito diffuso in Portogallo, grazie alla casa editrice portoghese What’s Your Game?, ma giunto subito anche in Italia grazie a Red Glove. Del resto, il Portogallo è un produttore di vini famoso per il Porto ed il Madeira.

Un altro gioco di Vital Lacerda dedicato alla sua nazione è Lisboa. In questo gioco i giocatori sono architetti coinvolti nella ricostruzione della capitale dopo il tragico terremoto del 1755. Insomma se volete fare un viaggio in Portogallo grazie ai giochi da tavolo, questo autore saprà condurvi bene!

Lacerda non dedica giochi soltanto al Portogallo. Le sue creazioni in questi anni sono decisamente variegate. Uno dei miei giochi preferiti è The Gallerist, dove i giocatori sono curatori che devono gestire ed ampliare la propria galleria d’arte. Poi c’è On Mars, che porterà i giocatori sul pianeta rosso. E molti altri giochi!

Vital Lacerda: Conclusioni

Una sola accortezza: i giochi di Lacerda sono per giocatori avvezzi al mondo dei giochi da tavolo. Insomma, non sono dei “filler”, ovvero giochi veloci da usare come “riempitivo” tra un gioco e l’altro, bensì sono giochi che vi occuperanno più di un’ora a partita. Se siete disposti ad utilizzare una serata per una partita, Lacerda saprà soddisfarvi!