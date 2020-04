Riemergono voci di un film sui Giovani Vendicatori

Il film sui Giovani Vendicatori è un tormentone per gli appassionati del Marvel Cinematic Universe. Ai lettori di fumetti più accaniti sembra ormai quasi certo che il franchise stia andando in questa direzione, con un qualche progetto dedicato al team di eroi. E infatti nel tempo sono usciti diversi rumor in merito, che spaziavano da pellicole vere e proprie a partecipazioni secondarie e ovviamente serie TV Disney+.

I Giovani Vendicatori, finalmente ci siamo con il film?

Ora quest’idea torna a emergere con una nuova informazione da parte di un noto insider legato al MCU. Stando alle sue parole, pare che il progetto sia pronto a partire con la primissima fase. Gli Studios infatti starebbero per chiamare a raccolta autori e creativi per fare le proprie proposte sul film, così da avviare definitivamente la macchina produttiva.

Nonostante non ci siano mai stati annunci ufficiali in merito a questo progetto, tra apparizioni nel franchise già avvenute o confermate e rumor vari, sembra probabile che gli Studios stiano preparando il terreno al debutto dei Giovani Vendicatori. Il salto temporale di Avengers: Endgame ha ‘fatto invecchiare’ Cassie Lang, figlia di Ant-Man, rendendola pronta ad assumere l’identità di Stature ad esempio. A questo si aggiunge l’introduzione di Kate Bishop in Hawkeye e tante altre possibili new entry in arrivo negli show Disney+, a partire da WandaVision.

Tuttavia, se davvero i Giovani Vendicatori dovessero comparire in un film, ci sarebbe ancora molto da aspettare (e quindi tutto il tempo per sviluppare il progetto). Dopo il recente rinvio dei vari film della Fase 4 dovuto al Coronavirus, infatti, tutte le date di uscita del MCU sono bloccate fino alla fine del 2022. Questo senza contare progetti come Blade, Guardiani della Galassia Vol. 3 e Ant-Man 3, già in cantiere ma ancora senza data. Insomma, salvo cambi di piani sempre possibili, gli eroi dovrebbero attendere ancora molto prima di riunirsi.