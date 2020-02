Volt, Il Giorno del Giudizio: arriva l’ultimo numero della seconda stagione

Si conclude la seconda stagione della serie di Stefano ‘The Sparker’ Conte pubblicata da saldaPress Volt. Nei prossimi giorni, per essere più precisi giovedì 20 febbraio, farà infatti il suo debutto in edicola e in fumetteria il sesto numero di questo ciclo, molto atteso dai lettori. Il Giorno del Giudizio è finalmente arrivato e i fan di Volt non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà.

Volt, la seconda stagione si conclude con Il Giorno del Giudizio

Il giovane robot che cova il sogno di diventare un giorno un vero fumettista, ha affrontato e dovrà ancora scontrarsi con ostacoli apparentemente impossibili da superare per realizzare il proprio desiderio. Nelle diverse avventure della serie è stato messo a dura prova, arrivando quasi allo sfinimento, ma ora è finalmente giunto il momento decisivo.

Con Il Giorno del Giudizio, infatti il nostro eroe Volt si troverà in mezzo a una terribile lotta senza quartiere tra M.O.M.S. e Guardiani. Una battaglia che altro non è che la sfida eterna tra coloro che difendono i templi della cultura Nerd, a partire dalle fumetterie, e i genitori che desiderano allontanare i propri figli dalle inutili e pericolose fantasie della nona arte (e non solo).

Il tutto giunge al culmine nell’ultimo numero. Non vi sveleremo ovviamente cosa succederà, ma possiamo anticiparvi un colpo di scena interessante. Farà il suo ingresso nella storia un nuovo e perfido personaggio, che si prepara a diventare una delle figure più rilevanti delle future avventure della serie.

Il Giorno del Giudizio, sesto e ultimo numero della seconda stagione di Volt, arriverà in edicola, fumetteria e sullo shop online di saldaPress il prossimo giovedì 20 febbraio.