Durante i TCA The CW ha confermato che il reboot dedicato a Walker Texas Ranger si farà e che sarà pronta per la stagione 2020/2021. Questa nuova versione è stata scritta da Anna Fricke e vedrà protagonista Jared Padalecki nei panni dell’iconico ruolo interpretato da Chuck Norris. Accanto a lui agirà una partner femminile per aiutarlo a risolvere i casi più spinosi. Il nuovo Cordell Walker è stato presentato come: “un vedovo padre di due figli, con un personale codice morale, che torna nella sua casa, ad Austin, dopo aver passato due anni sotto copertura per una missione”.

Il ritorno lo porterà ad affrontare vari problemi: “Una volta tornato, scopre che è proprio a casa che lo attende il lavoro più duro. Dovrà recuperare il rapporto con i figli, cercare di andare d’accordo con la sua nuova partner. Tutto questo mentre aumentano i sospetti riguardanti la morte della moglie”. Le riprese del primo episodio inizieranno la prossima primavera.

Walker Texas Ranger, torna Chick Norris!

Ricordiamo che Walker Texas Ranger è una serie televisiva statunitense andata in onda sul canale CBS dal 21 aprile 1993 al 19 maggio del 2001. La serie è stata creata da Chuck Norris, Albert S. Ruddy, Christopher Canaan e Paul Haggis. La serie, con protagonista il ranger Cordell Walker, interpretato da Chuck Norris, è stata trasmessa in più di 100 stati. n Italia è stata mandata in onda da Canale 5 per le prime due stagioni, poi su Italia 1 dal 1996 sino al 2003: dal dicembre 2002 la serie è stata replicata su Rete 4, e da vari canali pay-tv come Duel TV, FX, AXN. La sigla del telefilm si intitola The Eyes of a Ranger ed è cantata dal protagonista Chuck Norris.