Image Comics rivela un volume speciale di The Walking Dead...

L'apprezzata storia The Alien arriverà in una versione nuova per i lettori più appassionati

Questa estate i fan di The Walking Dead potranno mettere le mani su un nuovo volume legato a quel mondo. Si tratta di una versione speciale di una delle storie più amate ambientate nell’universo fumettistico creato da Robert Kirkman e Charlie Adlard. Ad annunciarlo è la casa editrice Image Comics, che rilascerà il nuovo volume il prossimo luglio.

Un nuovo volume per The Walking Dead: The Alien

Al centro di questa nuova edizione ci sarà The Walking Dead: The Alien. Questa è una storia ambientata nell’universo di Kirkman e Adlard, curata da un non meno eccezionale team. A scrivere il racconto è infatti stato Brian K. Vaughan, mentre le matite sono del catalano Marcos Martín.

In questa nuova edizione gli appassionati avranno la possibilità di riscoprire la storia in una qualità molto elevata. Il volume avrà infatti dimensioni più ampie per poter esplorare tutti i dettagli dei disegni di Martín e una copertina rigida, che farà sicuramente la sua figura in libreria. Oltre a ciò saranno inclusi tanti sketch, disegni e d extra per approfondire la realizzazione del racconto.

Robert Kirkman stesso ha commentato l’annuncio in questo modo:

“Non potrei essere un fan pià grande del lavoro di Vaughan e Martín. Sono stato molto dubbioso all’idea di permettere a qualcuno di giocare nell’universo di Walking Dead nei fumetti, ma quando è arrivata l’opportunità di avere questi due gentiluomini ad approfondire ciò che io e Charlie Adlard stavamo facendo, non ho atteso un attimo.

È incredibile quello che Vaughane e Martín sono riusciti a realizzare in una storia autoconclusiva. Un racconto con così tanto cuore ed emozioni, raccontato in maniera molto più sintetica di quanto sia mai stato capace di fare. Sono esaltato all’idea di poter condividere questa storia con un pubblico più ampio in questa spettacolare edizione con copertina rigida“.

Il nuovo volume The Walking Dead: The Alien sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal 29 luglio.