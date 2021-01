WandaVision: svelati i titoli dei primi due episodi della serie...

Siamo ufficialmente entrati in una nuova era del Marvel Cinematic Universe. I primi due episodi di WandaVision hanno fatto il loro debutto su Disney+ la scorsa settimana. Prima della loro premiere ben poco si sapeva di questi episodi, e c’era perciò grande curiosità su come la sitcom si sarebbe intrecciata nel più ampio canone Marvel Comics. Anche i titoli dei primi due episodi della serie erano sconosciuti quando la serie è stata lanciata, ma sembra ora che l’arcano sia stato svelato.

I titoli dei primi episodi di WandaVision

L’elenco dei primi due episodi di Disney + recitano rispettivamente “Filmed Before a Live Studio Audience” per il primo, e “Don’t Touch That Dial” per il successivo. I titoli degli episodi non sono chiaramente caratterizzati da spoiler, anzi fanno solo riferimento a diversi slogan associati alla televisione classica. Ciò che è stato chiaro da quasi subito è che WandaVision abbia effettivamente girato scene di fronte a un pubblico dal vivo. Decisione che ha avuto un impatto unico sugli episodi stessi.

Emma Caulfield di Buffy the Vampire Slayer si è unita al cast dello show dei Marvel Studios. “Entusiasta di poter finalmente annunciare che faccio parte di questo fantastico cast”, ha condiviso Caulfied su Twitter insieme a un video clip di WandaVision. “Ho tenuto questo segreto per un po’ e non sono brava con i segreti!” In Buffy the Vampire Slayer Caulfied ha interpretato un personaggio di nome Anya Jenkins. Apparsa per la prima volta nella terza stagione, Anya è stata presentata come un demone che alla fine sarebbe diventato umano. Il personaggio è stato creato da Joss Whedon e sarebbe apparso in tutte le stagioni successive dopo la sua introduzione.