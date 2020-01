WandaVision, le audizioni suggeriscono un ritorno importante

WandaVision è una delle serie TV del Marvel Cinematic Universe che farà presto il suo debutto su Disney+. Anzi, molto presto dato che il lancio è stato anticipato di alcuni mesi, come rivelato nelle ultime ore. C’è molta curiosità in merito a questo progetto, che sarà molto importante in vista di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. E soprattutto, potrebbe riportare in vita un personaggio chiave per il Marvel Cinematic Universe…

ATTENZIONE! Per quanto non confermate, nelle prossime righe potrebbero esserci informazioni chiave sulla trama di WandaVision. Se non volete spoiler, vi consigliamo di interrompere qui la lettura.

WandaVision potrebbe portare al ritorno di…

Nelle ultime ore sono emersi alcuni video delle audizioni per lo show. Protagonista è il giovanissimo attore Nick Fisher, impegnato in un provino per Tim, uno dei due gemelli che compariranno in Wanda Vision. In molti hanno già ipotizzato che questi siano Wiccan e Speed figli di Wanda Maximoff nei fumetti e membri dei Giovani Vendicatori. La loro introduzione in questo show è effettivamente molto probabile, ma non è di loro che parla questa news.

Infatti dal provino emerge un dettaglio ancora più importante. Nel dialogo dell’audizione i due gemelli parlano di un personaggio che sta dormendo e si riferiscono a lui come il loro zio. Questo significa che, come teorizzato da molti, in WandaVision potremmo assistere al ritorno di Quicksilver, fratello appunto di Wanda Maximoff caduto in Avengers: Age of Ultron.

È giusto sottolineare che al momento non può essere dato per certo. È possibile infatti che lo zio in questione non sia Quicksilver, considerato anche che non c’è conferma definitiva che i due gemelli siano figli di Wanda. Il dialogo inoltre potrebbe essere fasullo, utilizzato semplicemente per il processo di audizione, nel tentativo di tenere nascosti i dettagli sul progetto. Tuttavia sembra un indizio davvero concreto verso il ritorno di Quicksilver nel MCU…