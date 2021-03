Il finale di WandaVision vi ha lasciato l’acquolina in bocca per qualche altre ora di buona TV? Se sentite il bisogno di film e serie da supereroi, sit-com classiche da rispolverare e prodotti che sfidano le regole narrative, ecco 7 consigli per chi ha amato WandaVision. E visto che anche noi come Wanda non giochiamo secondo le regole, aggiungiamo qualche alternativa e qualche extra per aiutarvi nella ricerca della prossima vostra serie TV preferita.

7 consigli di serie TV e film da guardare dopo WandaVision

Abbiamo ridotto questa lista a sette unità per facilitare la lettura. Così facendo però si alza il rischio che abbiate già guardato una di queste serie TV o film. Abbiamo quindi aggiunto qui e lì qualche consiglio extra, prodotti affini che possono fare da alternativa.

Per riprendere le fila dell’MCU: Doctor Strange

Senza una buona memoria riguardo gli ultimi appuntamenti cinematografici dell’Universo Marvel, l’avventura di WandaVision potrebbe essere stata problematica. Ormai i film e le serie TV degli Avengers sono tantissime ed è difficile ricordare tutti i dettagli. Certo, c’è la ‘serie di riassunti’ Marvel Studios: Legends disponibile su Disney+ che è un ottimo aiuto. Potete però fare qualche rewatch per recuperare i dettagli prima della prossima avventura.

Wanda dovrebbe tornare nel prossimo film Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia (se avete guardato la scena dopo i titoli di coda dovreste ormai esserne certi). Quindi perché non recuperare la storia di Stephen Strange con il film d’esordio?

È già su Disney+, anzi probabilmente anche l’algoritmo del sito di streaming ve l’ha suggerito. Se lo avete già recuperato o non volete guardare Benedict Cumberbatch piegare la realtà al proprio volere, potete guardare:

Avengers Infinity Wars e Avegers: Endgame, per recuperare la storia di Wanda e Visione

e per recuperare la storia di Wanda e Visione Avengers: Age of Ultron , per l’introduzione di Wanda nel MCU

, per l’introduzione di Wanda nel MCU Captain Marvel , per vedere Monica da bambina

, per vedere Monica da bambina Thor e Thor: The Dark World , per gli amanti di Darcy Lewis

, per gli amanti di Darcy Lewis Ant-Man and the Wasp , per quelli di Jimmy Woo

, per quelli di Jimmy Woo I primi due episodi di Marvel Studios: Legends, che parlano della signora Maximoff e consorte

Per un’altra supereroina Marvel, Jessica Jones

Prima che Disney creasse il proprio servizio di streaming, alcune serie TV Marvel erano su Netflix. Fra queste, Jessica Jones parla di una supereroina tosta quanto Wanda (anche se non così potente), che proprio come Wanda deve far pace con se stessa e con i propri traumi. Con un cattivo nella prima stagione che ha un potere terribile, la versione “vocale” di Westview (per non spoilerare troppo). Una serie davvero ben fatta, con una protagonista femminile indimenticabile e che speriamo di rivedere presto nell’MCU.

Purtroppo le alternative di supereroine Marvel protagoniste di film e serie non sono tantissime (e Captain Marvel ce la siamo già giocata). Ma se non siete fedeli dell’MCU, potete allargare i vostri con:

Supergirl, la serie di The CW con Melissa Benoist

la serie di The CW con Melissa Benoist I due film su Wonder Woman

E perché non un rewatch di Buffy e/o Xena? (sì, contano come supereroine)

Consigli sulle sit-com di WandaVision: Modern Family

In WandaVision, molte puntante sono incentrate su una serie TV classica degli Stati Uniti: come potevamo non includerle nei nostri consigli quindi? La più semplice da recuperare è la più recente, l’ultimo capitolo della storia delle sitcom citate da Wanda: Modern Family.

Se volete recuperare anche i capitoli precedenti della storia della sitcom, i titoli da cercare sono:

Lucy ed io

The Dick Van Dyke Show

Vita da Strega

La Famiglia Brady

Gli Amici di Papà

Malcolm

The Office

E un altro mezzo milione, in realtà. Potete trovare anche le citazioni più oscure nei nostri articoli sugli easter egg di WandaVision.

Per “i supereroi non sono sempre eroi”: Watchmen

Una delle cose con cui WandaVision gioca meglio è il concetto di antieroe. Una categoria molto in voga ultimamente: siamo arrivati alla convinzione che la perfezione non esiste, anche perché ha poteri in grado di piegare la realtà. Uno degli esempi migliori in questo campo è la nuova serie HBO (in Italia su Sky) Watchmen, un sequel ideale della serie di fumetti di Alan Moore che è leggermente diversa rispetto al film di Zack Snyder.

Una serie a tratti complessa, ma sempre interessante e ricca di spunti. Anche per parlare di questioni politiche e sociali. Ma se non volete farvi venire il mal di testa per seguire trame complesse (soprattutto dopo quelli per WandaVision), ecco altri consigli in questo ambito:

The Boys , la violentissima serie su Prime Video

, la violentissima serie su Prime Video Invincible , la nuova serie animata in arrivo su Prime

, la nuova serie animata in arrivo su Prime The Punisher, per restare in tema Marvel

Per chi ama i “casi in stile Westview”: Fringe

La cosa che avete amato di più della serie sono le spiegazioni pseudo-scientifiche di Darcy e le doti investigative di Jimmy e Monica? Allora volete un poliziesco science-fiction con casi in stile Westview ogni settimana. Bonus se poi evolvono fino a diventare un’avventura complicata ai limiti dell’immaginazione. La serie perfetta per voi si chiama Fringe. C’è anche Pacey di Dawson’s Creek, cosa potete chiedere di più?

Se volete continuare ad indagare casi improbabili e perdervi nei meandri della fantascienza:

X-Files, il grande classico

il grande classico The OA

The Leftovers, che richiama anche molti temi di WandaVision

Consigli WandaVision per chi ama il meta-commentario senza freni: Community

Se amate le serie TV, una delle cose che avete apprezzato di più di WandaVision sono i continui richiami meta: lo show che parla dello show. Il fatto di aver una trasmissione chiamata WandaVision all’interno della trama della serie TV WandaVision permette commenti e battute sul mondo della TV e dei film in maniera molto naturale. Se questa cosa vi è piaciuta e volete portarla all’estremo, la serie giusta è la sit-com di Dan Harmon: Community.

Se avete già visto questo gruppo di studio del college portare la comicità seriale su un altro livello (anche se potete saltare tranquillamente la quarta stagione), potete guardare:

Rick & Morty

Crazy Ex-Girlfriend, se amate anche i musical

se amate anche i musical Arrested Development

Per i fan di Elizabeth Olsen: Sorry for your loss

Prima di cambiare la realtà attorno a lei, Elizabeth Olsen aveva già affrontato il tema del lutto. Sorry for your loss affronta la questione al centro di WandaVision, quella che ci ha fatto versare lacrime in mezzo alle risate e all’azione. E in questa serie pubblicata su Facebook Watch potete apprezzare ancora una volta le doti recitative di Elizabeth Olsen.

Se invece volete recuperare i contatti con il resto del cast:

Il destino di un cavaliere , con Visione aka Paul Bettany (che ha girato un milione di film, questo è solo il nostro preferito. C’è anche Heath Ledger!)

, con Visione aka Paul Bettany (che ha girato un milione di film, questo è solo il nostro preferito. C’è anche Heath Ledger!) Dollface, con Darcy alias Kat Dennings (una delle migliori novità su Star)

con Darcy alias Kat Dennings (una delle migliori novità su Star) Fresh Off The Boat, con Jimmy Woo a Rliasandall Park

Questi sono tutti i consigli che avevamo (anche perché con gli extra avete almeno una ventina di alternative). Se volete altri consigli o volete darcene qualcuno voi, seguiteci su Facebook. Ah, quasi dimenticavamo: tenetevi pronti per The Falcon and The Winter Soldier!