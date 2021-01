WandaVision, da oggi in streaming la nuova serie Marvel

WandaVision streaming. Oggi è il giorno tanto atteso dagli appassionati del Marvel Cinematic Universe. Dal 15 gennaio infatti riprende ufficialmente il franchise, dopo la pausa dovuta a rinvii di produzioni e release causati dalla pandemia nel 2020. La Fase 4 del MCU è quindi ufficialmente al via con una variazione sul tema: ad aprire le danze sarà infatti una serie TV. Stiamo parlando proprio di WandaVision, che da oggi è disponibile in streaming su Disney+.

WandaVision Streaming, il trailer e tutto quello che c’è da sapere

Come spesso capita per i titoli del MCU, non è dato da sapere moltissimo su questo progetto. Nel tempo sono circolate tante informazioni differenti a riguardo, ma c’è molta attesa per le sorprese che potrebbe regalare agli appassionati. Quello che è chiaro fin dal titolo è che WandaVision, in streaming su Disney+ a partire da oggi, sarà incentrato su due personaggi rimasti finora in ombra nel MCU.

Stiamo parlando naturalmente di Visione e Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch. I due personaggi hanno fatto il proprio debutto in Avengers: Age of Ultron (al di là di un breve cameo della seconda nel finale di Captain America: The Winter Soldier) e nel tempo hanno sviluppato una solida storia d’amore. Tuttavia il destino ha voluto mettersi di mezzo.

LEGGI ANCHE: Ripercorriamo tutti i contenuti che il 2021 ha in serbo per i fan del Marvel Cinematic Universe!

Nel corso dello scontro tra gli Avengers e Thanos infatti Visione è morto, quando il Titano Folle ha prelevato la Gemma della Mente che aveva incastrata nella fronte. Nulla ha potuto poi il potere del Guanto dell’Infinito per riportarlo alla vita.

Ora però lo rivediamo al fianco della sua amata, in quello che sembra il perfetto quadretto familiare americano. Un’immagine talmente idilliaca che sembra uscita direttamente da una sit-com… Che c’entrino forse i poteri di Wanda?

Lo scopriremo solo nel corso delle puntate di WandaVision, che saranno pubblicate settimanalmente sul servizio di streaming Disney+. Siete pronti a rituffarvi nel Marvel Cinematic Universe?