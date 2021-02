WandaVision: svelata la durata dell’ultimo episodio?

L’episodio più lungo di WandaVision sembra essere in arrivo. Dopo che l’ottavo episodio dello show ha alzato l’asticella con una durata di 47 minuti, sembra che il nono episodio arriverà a 50 minuti. Ovviamente, tutto questo dipende dalla lunghezza dei crediti da mercato a mercato, ma la linea di base fornisce almeno tre minuti di contenuto in più rispetto a quanto è apparso nell’episodio di questa settimana. Il minutaggio proviene da Redditor u/Plenty_Echidna_544, lo stesso degli ultimi due episodi, che si sono rivelati entrambi giusti.

Le parole di Paul Bettany

Paul Bettany, in precedenza, aveva affermato, attraverso MTV News, che la serie era una sorta di film di sei ore. Queste le sue parole: “Non credo che io o Elizabeth Olsen siamo mai stati più sorpresi quando Kevin ci ha presentato l’idea, pensavo che mi avesse convocato per essere licenziato”. Per poi aggiungere: “Pensavo che sarei rimasto molto deluso sai, tipo, ‘Ascolta, Paul, ti vogliamo bene, ma…’ e invece quello che ha fatto è stato proporre questa idea per una sorta di film di sei ore che non avrei mai fatto in un milione di anni”.

Il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha risposto alla domanda dei fan riguardo una seconda stagione dello show tenendo la porta socchiusa. “Sono stato alla Marvel troppo a lungo per dire un no o un sì definitivo a qualsiasi cosa, riguardo a un’altra stagione di WandaVision”, ha detto Kevin Feige ai giornalisti durante un panel di press tour virtuale della Television Critics Association. Avendo già confermato che Elizabeth Olsen apparirà nel prossimo film di Doctor Strange dopo la conclusione di WandaVision, Feige ha aggiunto che “il divertimento dell’MCU è tutto il crossover tra serie e film”. Inoltre ha spiegato: “A volte [uno spettacolo] entrerà in una stagione 2, a volte entrerà in un film e poi di nuovo in una serie”.