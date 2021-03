WandaVision si è chiusa oggi con l’episodio 9, “The Series Finale”, pieno di sentimenti, azione ed easter egg. Particolarmente interessanti perché qualcuno di questi può darci un’idea del futuro dell’MCU. Quindi andiamo senza indugi ad analizzare tutti i riferimenti, le citazioni e i richiami nascosti in questa ultima puntata della sitcom più magica di tutti i tempi. (Dopo il titolo scarlatto ci sono SPOILER per tutta la serie e l’MCU, siete avvertiti).

SPOILER ALERT per il finale di WandaVision e per tutta la serie

Gli easter egg dell’episodio 9 di WandaVision

Quest’ultimo episodio si chiude con il botto. Anzi, con una serie di botti in linea con i migliori film dei supereroi Marvel. Se possiamo dare una nostra opinione (per poi promettere di pensare solo agli easter egg) ci aspettavamo un finale che giocasse ancora sulle regole della TV e fosse inaspettato come il resto della serie. Questo ultimo episodio ci ha regalato azione eccellente e il solito dialogo ben scritto cui ci ha abituato WandaVision (il finale con Vision è intelligente e commovente). Ma forse avremmo voluto qualcosa di diverso, per questa serie che è stata originale nel vero senso della parola. Ma non ci stiamo lamentando: la serie (e anche il finale) c’è piaciuta davvero molto.

Il finale della serie

Il primo occhiolino della serie arriva già dal titolo: “Il finale della serie” o “The Series Finale” in inglese. Un commento intelligente sul fatto che le trasmissioni stanno per finire, sia fuori dall’Hex nella serie che per Disney+. Un concetto ripreso poco più avanti da Hayward quando dice che “Wanda ha cancellato lo show” e quindi non ci sono più prove per farlo arrestare dall’FBI.

Ok sceneggiatori, siete bravi, lo abbiamo capito. E grazie.

WandaVision easter egg episodio 9: le scarpe della strega

Finito il riassunto (in cui Wanda ci ricorda che all’interno delle rune solo la strega che ha messo le rune può fare magie), inizia subito la lotta. Wanda (con una Elizabeth Olsen anche oggi perfetta) e Agatha mandano i bambini in camera. E iniziano una battaglia a suon di magia. Che Wanda sembra poter dominare quando schianta un automobile (rossa scarlatta) contro la strega rivale e la fa finire dentro la casa in cui ha abitato a Westview.

Quando Wanda va a controllare che fine abbia fatto Agatha, vediamo sotto l’auto gli stivali della strega. Ma da come è posizionata l’immagine rispetto la casa, sembra richiamare in modo diretto il Mago di Oz. Quando Dorothy arriva dal Kansas nella terra magica di Oz, schiaccia con la sua casa una Strega. E tutto quello che sporge dalle fondamenta sono le scarpe.

Quindi anche dietro alla trama del mago di Oz era tutta colpa di Agatha (#AgathaAllAlong)?

Vision contro Vision

Dopo otto puntate a credere che la cattiva fosse Wanda, ora scopriamo che in realtà il villain è Vision. O perlomeno la versione Bianca rimessa online da Hayward. Nei fumetti i due non hanno mai lottato, sebbene ci sia stata una serie animata degli anni ’90 in cui le due versioni del sintezoide si sono scontrate, per poi fondersi.

Più che una vero easter egg, Agatha ci regala un richiamo a un classico delle sitcom, richiamando il tema della serie. “Il tuo fidanzato e il tuo ex alla stessa festa! Chi sceglierai, Wanda?”

Nel finale di WandaVision arriva la conferma del DarkHold

Già parlando degli easter egg dell’episodio 7 avevamo ipotizzato che nell’antro sotterraneo di Agatha ci fosse il DarkHold, il libro che nei fumetti contiene tutto il sapere magico di Wanda. Ma eravamo stati dubbiosi, perché il DarkHold è già apparso sotto altra forma in Agents of SHIELD. Sembra però che l’MCU abbia deciso di chiudere un occhio su quel problema di continuità: Agatha conferma, si tratta del libro proibito (che nemmeno Doctor Strange ha letto).

Fra le pagine vediamo anche un’immagine della Scarlet Witch leggendaria, con il suo copricapo tipico.

WandaVision, easter egg dell’episodio 9: Wanda e lo Stregone Supremo

Nella stessa scena, Agatha spiega che Wanda sia persino più forte dello Stregone Supremo, un richiamo a Doctor Strange. Sappiamo che Wanda dovrebbe tornare nel prossimo film Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia (anche se Kevin Feige assicura che potremo guardarlo anche se ci dovessimo dimenticare dei dettagli di questa serie). Che Marvel stia già pensando a uno scontro fra Wanda e Strange?

Le teorie su Dottie non portano a nulla

Nei vari articoli abbiamo fatto notare come Dottie fosse particolare rispetto agli altri abitanti di Westview. L’FBI non ha dati su di lei e non compare quando Wanda arriva in città per la prima volta, prima che crei il mondo distorto di WandaVision. Invece quando Agatha la libera dalla magia di Wanda si rivela essere solo una donna preoccupata per sua figlia, che non vede da tempo. E prega Wanda di farla giocare con i bambini, oppure solo di darle il ruolo da bullo della scuola. Questo però spiega perché nella seconda puntata da tanta importanza al fatto che fanno tutto quello “Per i bambini”, for the kids.

Fietro in realtà è Ralph Bohner

Monica nel frattempo sta cercando di scappare dalle grinfie di Fietro (Fake Pietro), e nel farlo scopre la verità sul suo conto. È il vicino di casa di Wanda che Agatha ha soggiogato per poter essere la “vicina impicciona” di Scarlet Witch. Il suo vero nome è Ralph Bohner (Fietro ride perché boner è un modo in americano per riferirsi a un’erezione). Nella serie, Agnes aveva più volte fatto riferimento a suo marito Ralph.

La fotografia che Monica trova è un classico “headshot”, dietro ai quali gli attori mettono il proprio curriculum a Los Angeles. Un altro richiamo al fatto che nella serie è stato l’unico a fare un ruolo diverso dal suo, pur non avendo il controllo.

Il fatto che Fietro citi Steven Seagal ci fa sognare una serie in cui lui usa i poteri di Wanda per ricreare film d’azione delle varie epoche, ma non pensiamo sia nei progetti futuri della Marvel.

Un’unica Visione

Lo scontro tra i due Vision si conclude in maniera insolita per la Marvel. Invece di razzi fotonici (o getti di magia colorata) un Vision convince l’altro con una citazione filosofica. La nave di Teseo, che ragiona sul concetto di identità. Dopo aver discusso letteralmente di metafisica, sembra che un lampo della Gemma dell’Infinito finisca dentro Visione Bianco. Che dice “Io sono Visione” (parafrasando in un colpo solo sia Thanos che Iron Man) e volando via. Anche se siamo certi che lo rivedremo.

WandaVision episodio 9: il costume di Scarlet Witch non è più solo un easter egg

Se nell’episodio di Halloween avevamo visto il costume da Scarlet Witch indossato “ironicamente” e nella scorsa puntata avevamo visto la “visione” di Wanda quando aveva toccato la Gemma della Mente, ora il costume della supereroina arriva ufficialmente.

Il copricapo compare quando sta lottando nella mente di Agatha, ma è nello scontro finale che possiamo vedere in tutto il suo splendore la nuova Scarlet Witch.

Agatha Hakness ritorna Agnes

Dopo aver sconfitto la strega cattiva usando le rune (che le aveva insegnato lei ad usare, che nei fumetti è la sua mentore), Wanda decide di punire Agnes. Lo fa con la tortura che ha inflitto a tutti gli abitanti di WestView fino a quel momento, la trasforma in qualcun altro. La fa tornare Agnes, la “vicina impicciona”. E dobbiamo riservare un applauso a Kathryn Hahn per come sia riuscita a sorridere con tutto il volto ma con gli occhi disperati.

Ma prima di andare dice a Wanda che “non ha idea di quello che ha scatenato“. Forse predicendo che questo è il primo evento che porta al prossimo grande pericolo nell’universo Marvel dopo Thanos?

“Non ci lasceremo mai davvero”

Wanda capisce di dover sacrificare la sua felicità (e Vision e i suoi figli) per liberare gli abitanti di Westview. Agatha le ha spiegato che non si può cambiare una magia in corsa. Quindi dice addio alla sua famiglia, ma dice hai bambini che “non ci lasceremo mai davvero” perché sono una famiglia. E poi lo straziante momento finale con Visione, in cui riescono a spiegare il finale di trama (lui è un pezzo della Gemma della Mente dentro di lei) pur facendo commuovere.

Ma anche in questo caso, pensiamo che Wanda possa riabbracciare Visione. Anche se forse potrebbe essere diverso, filosoficamente.

Piccolo easter egg: quando WestView torna alla normalità, vediamo che l’insegna del cinema cambia. Il nomer resta Coronet (un richiamo al copricapo di Scarlet Witch?) ma non promuove film. Tannhauser Gate è una citazione di Blade Runner: “Ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare”. L’ultimo momento di un androide, un richiamo a Vision. E poi dice “Put The Fun in Disfunction“: sembra un commento sulla serie, che è stata divertente sebbene parlasse del fatto che Wanda non potesse gestire un grave lutto.

WandaVision easter egg dell’episodio finale: la scena mid-credit

Dopo il finale iniziano i titoli di coda. Leggermente diversi dal solito: questa volta vediamo solo primissimi piani di Wanda e Visione insieme, un modo per concludere con al centro l’amore fra i due. Poi abbiamo una prima scena a metà dei titoli di coda. Vediamo un’agente Skrull che dice a Monica che un’amica di sua madre la vuole vedere. Un modo per confermarci che vedremo Monica nel prossimo film di Captain Marvel.

Inoltre questa scena conferma quanto visto alla fine di Spider-Man: Far From Home, ossia che gli Skrull hanno infiltrato lo SHIELD. Ci saranno ancora agenti umani?

WandaVision scena dopo i titoli di coda

Infine, vediamo un’ultima scena con Wanda. Ci ricorda molto il finale della serie a fumetti House of M, in cui Wanda si allontana dal resto del mondo e finisce in una montagna sperduta. Ma ricorda anche il finale di Avengers: Infinity Wars, con Thanos che riposa soddisfatto.

Ma in realtà Wanda non sta riposando: studia il DarkHold in proiezione astrale, in una posa che richiama molto Doctor Strange. Inoltre sente la voce dei suoi figli che la chiamano. Forse da un altro universo? Sembra che questa scena ci condurrà direttamente nel Multiverso della Pazzia.

Questa serie ci ha tenuto attaccati allo schermo e ci ha regalato moltissimi easter egg. Speriamo che valga lo stesso per The Falcon and The Winter Soldier. Raccontateci cosa ne pensate su Facebook: anche a voi è piaciuta quanto a noi?