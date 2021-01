Una puntata completamente diversa dalle precedenti, se non per il numero di riferimenti e citazioni

WandaVision torna per la quarta puntata (chiamata con grande precisione “Episodio 4”) e noi di Orgoglio Nerd torniamo a parlare degli easter egg. Che in questa puntata sono meno riferimenti nostalgici e quasi tutti indizi per ricomporre il puzzle di questa strana e avvincente serie TV Marvel. Se non avete ancora visto la quarta puntata in streaming su Disney+ non andate oltre: da dopo il titolo SPOILER per tutti i primi quattro episodi della serie.

SPOILER ALERT per i primi quattro episodi di WandaVision

WandaVision: easter egg dell’Episodio 4

L’Episodio 4 ha un nome sterile rispetto agli altri. Nessun omaggio alle sitcom dei tempi passati, per una buona ragione. Usciamo infatti dal mondo strano di Westview per trovare l’universo (non meno strano) del MCU dove lo avevamo lasciato dopo Avengers: Endgame.

Lo schiocco al contrario

Non importa quanto siate disillusi e cinici nei confronti del MCU: quando avete visto Tony Stark schioccare le dita e dire “Io sono Iron Man”, vi siete emozionati e avete pensato “sì, ne è valsa la pena di guardare questa ventina di film”. Fino a oggi però, Marvel non aveva mai mostrato le conseguenze traumatiche di riportare in vita metà dell’universo.

La primissima scena di questo episodio vede Monica Rambeau torna in vita dopo cinque anni, convinta di aver chiuso gli occhi solo per 20 minuti. Per scoprire che sua madre Maria, la compagnia di avventure di Captain Marvel nel film, è morta di cancro da tre anni.

Il trauma di Monica non è il solo riferimento a Captain Marvel: se fate attenzione, quando si sveglia sente la voce dell’eroina dire “Tenente Cerca Guai” (Lieutenant Trouble nell’originale inglese).

WandaVision: nuovi dettagli sullo S.W.O.R.D.

La sequenza successiva ci rivela quale informazione extra sullo S.W.O.R.D., fondato da Maria Rambeau negli anni ‘90. Il nuovo direttore si chiama Tyler Hayward e, a quanto sembra, non si limita solo a monitorare lo spazio ma sta attivamente costruendo un sistema di difesa per il pianeta (sperando non finisca come con Ultron). Dopo il tour dello stabilimento, Monica va a esaminare un caso di persone scomparse. A Westview.

La vera Westview: gli easter egg di WandaVision spiegati nell’Episodio 4

Monica ritrova a Westview una vecchia conoscenza dell’MCU: Jimmy Woo, che abbiamo già visto in Ant-man and The Wasp. Scopre presto che non è scomparsa solo qualche persona ma un’intera città. In cui finisce intrappolata. Ma non prima di svelare l’origine di alcuni easter egg visti nelle precedenti puntate di WandaVision.

L’elicottero giocattolo: spiegato l’easter egg di WandaVision

Nel secondo episodio Wanda trova un elicottero giocattolo: l’episodio 4 spiega questo easter egg. Si tratta di un drone dello S.W.O.R.D., spedito in ricognizione dalla stessa Monica Rambeau. Anche se gli esperti delle agenzie governative non riescono a spiegare come sia possibile che sia stato “sticomizzato”. Da drone futuristico diventa un giocattolo, in stile anni ‘60 per rispettare l’estetica dello show. Inoltre, nessuno riesce a dire perché appare a colori, quando la serie è in bianco e nero.

Il vestito da apicoltore

Sempre nel secondo episodio, un apicoltore emerge dalle fogne di Westview, facendo preoccupare Visione. Wanda manda indietro il tempo per liberarsi di quell’intruso, cancellando la memoria del marito. Nell’episodio 4 scopriamo che si tratta in realtà di un agente dello S.W.O.R.D., una tuta anti-radiazione che cambia nel momento in cui entra nella realtà da sit-com di Westview.

Easter egg Wandavision: è Darcy che guarda la sitcom

Un altro personaggio minore ma molto amato torna, dopo aver debuttato nei primi due film di Thor: Darcy Lewis. Anzi, scusate: la dottoressa Darcy Lewis. Sembra infatti che in questi anni Darcy abbia preso un dottorato in Astrofisica e sia talmente in gamba da scoprire in un attimo che la città è circondata dalla Radiazione Cosmica di Fondo, le microonde residuo del Big Bang (come se la città fosse un nuovouniverso?).

Dopo altri 10 secondi, Darcy capisce anche che si possono leggere quelle onde per guardare lo show creato da Wanda: “è come se l’universo avesse creato una sitcom con due Avengers”. E scopriamo che la mano dell’agente S.W.O.R.D. che scrive qualcosa in un taccuino a fine del primo episodio è proprio quella di Darcy.

I veri nomi dei “personaggi” di WandaVision

Se temevate che lo show non potesse divenire ancora più meta, WandaVision dedicata un rapido montaggio alle indagini con cui l’FBI scopre i nomi dei personaggi che Wanda ha scelto per la sua sitcom. Non i nomi degli attori ma quelli delle persone reali nell’universo Marvel. Già.

Eccoli:

Todd e Sharon Davis sono il capo di Visione e la moglie, visti nel primo episodio. Nessun riferimento fumettistico, ma Sharon Davis è il nome della supervisore artistica dello show.

Herb in realtà di chiama Jon Collins.

Norm, il collega di Visione, si chiama Abhilash Tandon.

Il marito baffuto di Dottie Jones si chiama in realtà Harold Copter.

Il vero nome dell’amica di Wanda Beverly è Isabel Matsueida.

Alla lista mancano però Dottie e Agnes. Quest’ultima ha un file della S.W.O.R.D. ma non la patente: che sia, come sospettiamo da un po’, perché le streghe non hanno bisogno di guidare?

Visione è morto

Darcy si chiede perché Visione sia nello show, quando è stato ucciso (non polverizzato) da Thanos. La risposta ce la dà la stessa Wanda alla fine della puntata, quando perde la concentrazione e vede Vision per quello che davvero è. Non vi preoccupate, ci siamo commossi un po’ anche noi.

Easter egg WandaVision Episodio 4: chi c’è dietro a tutto questo?

Le indagini dello S.W.O.R.D. e dell’FBI procedono in fretta ma sembrano non avere idea a chi ci sia dietro. Sulla lavagna bianca, Woo scrive uno “Srkulls?” con punto di domanda, sebbene nell’MCU siano alleati dei federali (e nonostante sia strano credere che gli alieni siano così interessati alla TV americana). Darcy sospetta che sia la stessa Wanda quando le trasmissioni radio sospette delle scorse puntate vengono sentite (e ignorate) solo dalla strega. Ipotesi confermata da Monica quando viene cacciata da Wanda fuori da Westview.

Restano però tantissimi punti interrogativi. E la cosa interessante è che è lo stesso show a farceli notare. Darcy e Woo si chiedono:

Perché gli esagoni (scritto sulla lavagna)?

Perché cambia epoca?

Perché trasmetterlo?

Perché adattare gli intrusi alla sitcom, invece di respingerli?

La speranza è che dopo aver così intelligentemente spiegato gli altri easter egg delle puntate precedenti, WandaVision risolva anche questi dubbi esposti nell’episodio 4. Sarebbe un peccato non mantenere questo livello di dettaglio: è il paradiso di ogni Nerd amante del mondo Marvel.

A proposito, per rinfrescarvi la memoria date un’occhiata agli easter egg dell’episodi 1 e 2 e anche a quelli del terzo. Se avete trovato qualche dettaglio che ci siamo persi o volete commentare lo show, fatelo sulla nostra pagina Facebook. Non vediamo l’ora arrivi venerdì prossimo per esaminare anche la quinta puntata.