WandaVision: finite le riprese!

Le riprese di WandaVision sono ufficialmente terminate. L’annuncio è arrivato dal produttore Taylor Grabowsky attraverso una foto su Instagram che mostra il party di chiusura ad Atlanta. Grabowsky ha aggiunto anche alcune considerazioni ringraziando principalmente la troupe.

Queste le sue parole: “Ragazzi, potrei o non potrei aver esagerato un po’ nella cabina per le foto, ma come si può evitarlo con queste bellezze? Sono grato per la migliore troupe del mondo”. Per poi aggiungere: “Non solo sono stati all’altezza della sfida, ogni persona qui ha contribuito a rendere questo show più che speciale. Vi amo, ragazzi!” Terminate le riprese principali, la serie potrà andare in post-produzione per il montaggio, le musiche e gli effetti visivi. Logicamente non sono da escludere ritorni davanti alle macchine da presa per alcuni reshoot.

WandaVision uscirà a dicembre 2020

WandaVision è una serie televisiva statunitense sviluppata da Jac Schaeffer per Disney+ e basata sugli omonimi personaggi della Marvel Comics, Wanda Maximoff e Visione. La serie unirà lo stile classico delle sitcom con il Marvel Cinematic Universe dove Wanda Maximoff e Visione, due esseri con i superpoteri, vivono le loro vite suburbane ideali e cominciano a sospettare che non tutto è come sembra. Nel gennaio 2020, Christophe Beck ha annunciato che avrebbe composto la colonna sonora per la serie; in precedenza ha scritto le partiture per Ant-Man e Ant-Man and the Wasp. La serie debutterà a dicembre 2020.

Intanto Tom Holland, che da anni interpreta Peter Parker nel franchise, ha espresso particolare interesse per questo show. È talmente incuriosito dal progetto che sarebbe interessato ad avere una parte, sebbene ancora non sappia esattamente cosa aspettarsi. Queste alcune dichiarazioni rilasciate in una recente intervista. Le sue parole non lasciano dubbi: “Penso che lo show WandaVision sembri davvero molto figo. Non so esattamente di cosa parli e sembra davvero attento all’aspetto visivo, sembra quasi una sit-com per come è girato”.