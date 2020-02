WandaVision, Loki e The Falcon and the Winter Soldier, prime immagini dal Super Bowl!

Poco prima dell’inizio del Super Bowl 2020, ha iniziato a trapelare la notizia che tra gli spot del match avrebbe fatto la sua comparsa anche uno per The Falcon and the Winter Soldier. Parliamo della nuova serie Marvel che dovrebbe fare il suo esordio entro l’anno sul Disney+. Un rumor che ha incuriosito e lasciato grandi speranze per i fan della serie, che si sono poi avverate con un’ulteriore sorpresa.

The Universe is expanding. Marvel Studios’ The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision and Loki are coming soon to #DisneyPlus. pic.twitter.com/rT2MrsO4MN — Marvel Studios (@MarvelStudios) February 3, 2020

Lo spot infatti non riguarda solo The Falcon and the Winter Soldier, ma tutte le nuove serie del MCU. I 30 secondi di promo si aprono con un’inquadratura dell’iconico scudo di Capitan America. Lo scudo è tra le braccia di Sam Wilson mentre si allena a lanciarlo.

Nello spot c’è spazio anche per Scarlet Witch

A questa scena ne susseguono altre, tutte tratte da The Falcon and the Winter Soldier. Nell’occasione possiamo scorgere il nuovo look dei due protagonisti e il villain. Quest’ultimo è il Barone Zemo, di ritorno dopo Captain America: Civil War. Uno spot che non ha tradito le attese visto che non si ferma a The Falcon and the Winter Soldier. Tra i protagonisti c’è anche WandaVision, la cui presenza al Super Bowl era stata anticipata grazie ad alcune dichiarazioni di Paul Bettany. Le immagini mostrano uno show che omaggia diverse ere delle sit-com televisive. Il tutto passando dal bianco e nero a colori.

Nel corso dello spot c’è anche spazio per Scarlet Witch con il suo costume fumettistico originale. Infine la grande chiusura è affidata a Loki con una sequenza brevissima in cui lancia una minaccia. Il contenuto non lascia spazio ad interpretazioni: “Raderò al suolo questo posto”. Loki indossa quella che a tutti gli effetti potrebbe essere una divisa da carcerato. Le intenzioni belliche del Dio dell’Inganno potrebbero quindi riguardare la struttura che lo tiene prigioniero.