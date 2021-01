WandaVision: Paul Bettany promette grandi cose per il quarto episodio...

Paul Bettany, uno dei protagonisti di WandaVision, ha anticipato che l’episodio quattro sarà una storia strabiliante. Rispondendo a Chris Hewitt di Empire su Twitter, Bettany ha dichiarato: “Grazie Chris, penso che la prossima settimana ti lascerà a bocca aperta”. In precedenza Elizabeth Olsen, in un’intervista a Digital Spy, ha voluto sottolineare come nel quarto episodio la serie cambi tono. Queste le sue parole: “Quando abbiamo cominciato a girare la serie avevo tutti e nove i copioni, quindi non ero costretta a non sapere cosa sarebbe successo. Era tutto molto specifico”. E ancora: “Credo che abbiano fatto vedere alla stampa i primi tre episodi perché nel quarto c’è qualcosa che cambia, un’alterazione di prospettiva che spiega molte cose”. Ricordiamo che nel terzo episodio si sono verificati molti easter egg ed omaggi.



I am deeply in love with WandaVision. The ability of Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Paris, Kathryn Hahn and the rest of the cast to ride its tonal switches from goofy meta-sitcom to deeply unsettling weirdness is highly impressive. Can’t wait to see where it goes. pic.twitter.com/oBHKrhUzYK — Chris Hewitt (@ChrisHewitt) January 23, 2021

Svelati i titoli dei primi due episodi

Di recente sono stati svelati i titoli ufficiali dei primi due episodi. Questi sono rispettivamente “Filmed Before a Live Studio Audience” per il primo, e “Don’t Touch That Dial” per il successivo. I titoli degli episodi non sono chiaramente caratterizzati da spoiler, anzi fanno solo riferimento a diversi slogan associati alla televisione classica. Ciò che è stato chiaro da quasi subito è che WandaVision abbia effettivamente girato scene di fronte a un pubblico dal vivo. Decisione che ha avuto un impatto unico sugli episodi stessi.

L’attrice Debra Jo Rupp ha recentemente raccontato di aver accettato la parte in WandaVision per suo nipote. “Ho ricevuto una chiamata dal regista che mi conosceva: ho fatto molto teatro. Vengo dal teatro, mi piace un pubblico dal vivo. Ricevo molta energia da un pubblico e avevo appena lavorato a Los Angeles, il Geffen Playhouse”, ha raccontato Debra Jo Rupp. Così ha spiegato: “Quindi mi conosceva da quello e ha chiamato e ha detto, ‘Ho una richiesta.’ E poi ha cercato di spiegarmelo e io non ho capito niente di quello che diceva. E poi il mio pronipote ha detto: “Zia Debbie se non accetta questo lavoro, non ti parlerò mai più”. Quindi, tutto si è riunito e amico, sono così felice di averlo fatto“. Elizabeth Olsen e Paul Bettany riprendono i rispettivi ruoli di Wanda Maximoff e Visione dalla saga cinematografica WandaVision. Mentre Debra Jo Rupp, Fred Melamed, Kathryn Hahn, Teyonah Parris, Kat Dennings e Randall Park sono anche protagonisti.