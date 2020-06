WandaVision potrebbe essere più lunga del previsto

Secondo le ultime indiscrezioni, WandaVision potrebbe avere più episodi. La prima stagione avrebbe dovuto essere divisa in sei episodi, così come il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, aveva inizialmente fatto intendere, lanciando lo show come “film di sei ore”. Tuttavia Murphy’s Multiverse ha recentemente pubblicato parte del curriculum di uno stuntman su cui si legge “WandaVision (Ep. 1×09)” tra i titoli di coda.

Jeremy Conrad ha pubblicato un rapporto simile sul suo account Twitter. “Il rapporto di nove episodi per WandaVision trovato nel curriculum di uno stuntman è corretto. Lo abbiamo esaminato e ho appena ricevuto la conferma che lo spettacolo è in effetti composto da 9 episodi”, ha scritto Conrad.

The nine-episode report for #WandaVision found in a stuntperson's resume is correct. Looked into it and just received confirmation just now that the show is indeed 9 episodes. pic.twitter.com/IEuxtxt8ZF — Jeremy Conrad (@ManaByte) June 29, 2020

Charles Murphy ha chiarito e affermato che la stagione conterrebbe “almeno 9″ episodi, contraddicendo il rapporto di Conrad secondo cui il conteggio degli episodi è sicuramente di nove. WandaVision potrebbe non essere l’unico show Marvel Disney+ a ricevere un ordine degli episodi più ampio di quanto inizialmente previsto. Loki, che doveva anche essere di sei episodi, potrebbe finire per andare in onda con 10 o 12 puntate.

AT LEAST 9 https://t.co/C5vnCcHiQg — Charles Murphy (@_CharlesMurphy) June 30, 2020

Evan Peters in WandaVision?

Evan Peters apparirà nella serie WandaVision della Marvel Cinematic Universe secondo gli ultimi rumor lanciati da Murphy’s Universe. L’attore ha precedentemente interpretato Quicksilver nel franchise cinematografico X-Men. La serie WandaVision doveva essere rilasciata a dicembre su Disney+, ma non si sa ancora se è stata spostata a causa di un potenziale ritardo nella produzione. I fan della Marvel stabiliranno rapidamente una connessione tra Evan Peters e il suo ruolo nell’universo di X-Men, in particolare nella serie WandaVision che porta direttamente a Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tuttavia al momento il ruolo di Evan Peters in WandaVision non è ancora chiaro, anche se si presume che vestirà i panni di un personaggio importante. Evan Peters ha interpretato Pietro Maximoff, fratello di Wanda, nel franchise di X-Men. Invece nel Marvel Cinematic Universe il ruolo è toccato ad Aaron Taylor-Johnson.