WandaVision: online il primo trailer della serie

Durante la 72ma edizione degli Emmy® Awards su ABC è stato svelato il trailer di Wandavision, l’affascinante Serie Originale targata Marvel Studios che arriverà su Disney+ entro la fine del 2020. Wandavision, che vede nel cast Elizabeth Olsen e Paul Bettany, è la prima serie Marvel Studios che verrà trasmessa in esclusiva streaming su Disney+. Wandavision unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe e vede protagonisti Wanda Maximoff e Visione, due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra.

Ecco il primo trailer:

Più episodi per la prima stagione?

Secondo indiscrezioni giunte ad inizio estate, WandaVision potrebbe essere composta da più episodi. La prima stagione avrebbe dovuto essere divisa in sei episodi, così come il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, aveva inizialmente fatto intendere, lanciando lo show come “film di sei ore”. Tuttavia Murphy’s Multiverse ha recentemente pubblicato parte del curriculum di uno stuntman su cui si legge “WandaVision (Ep. 1×09)” tra i titoli di coda.

WandaVision è una serie televisiva statunitense sviluppata da Jac Schaeffer per Disney+ e basata sugli omonimi personaggi della Marvel Comics, Wanda Maximoff e Visione. La serie unirà lo stile classico delle sitcom con il Marvel Cinematic Universe dove Wanda Maximoff e Visione. Due esseri con i superpoteri, vivono le loro vite suburbane ideali e cominciano a sospettare che non tutto è come sembra. Nel gennaio 2020, Christophe Beck ha annunciato che avrebbe composto la colonna sonora per la serie; in precedenza ha scritto le partiture per Ant-Man e Ant-Man and the Wasp.

Di seguito i personaggi con i vari interpreti. Elizabeth Olsen è Wanda Maximoff. Paul Bettany è Visione: un androide creato usando l’intelligenza artificiale J.A.R.V.I.S., Ultron e la Gemma della Mente. Teyonah Parris è Monica Rambeau: la figlia di Maria Rambeau, la migliore amica di Carol Danvers. Kat Dennings è Darcy Lewis. Randall Park è Jimmy Woo: un agente dell’FBI. Kathryn Hahn é Agnes, la vicina di casa. Intanto, con il primo trailer di Wandavision, possiamo dare un primo sguardo alla serie.