WandaVision: numeri da record per il trailer

Il trailer di WandaVision, che ha debuttato durante i Primetime Emmy Awards di domenica, ha raccolto 53 milioni di spettatori online in 24 ore, dandogli livelli di traffico online simili al Super Bowl. Secondo Deadline, WandaVision ha distrutto le 30,9 milioni di visualizzazioni di Avengers: Infinity War che ha ottenuto per il suo spot del Super Bowl del 2018 e le 28,2 milioni di Stranger Things dal Super Bowl del 2017. Lo show ha anche battuto i grandi successi di quest’anno, tra cui Black Widow (18,7 milioni, Mulan (12,4 milioni) e No Time to Die (10,1 milioni). Il trailer, inoltre, ha anche contato sulle 302.600 menzioni sui social media, mettendolo sugli stessi livelli di un blockbuster pre-COVID. I numeri strepitosi del trailer di WandaVision vengono completati dalla posizione 4 su Twitter e la 2 su YouTube.

Lo riproponiamo qui sotto:

Poche le informazioni sulla trama di WandaVision

I dettagli della trama per lo spettacolo Disney+ sono al momento davvero pochi. Il film vedrà Elizabeth Olsen e Paul Bettany riprendere i loro ruoli rispettivamente di Scarlet Witch e Vision. L’ultima volta che abbiamo visto Scarlet Witch, stava piangendo la morte di Vision causata da Thanos. Mentre il trailer chiarisce che è vivo, c’è da chiarire come sia tornato in vita dopo la sua scomparsa in Infinity War.

WandaVision è interpretato da Elizabeth Olsen come Scarlet Witch, Paul Bettany come Vision, Randall Park come agente Jimmy Woo. Oltre a Kat Dennings nei panni di Darcy Lewis, Teyonah Parris come Monica Rambeau e Kathryn Hahn. La serie debutterà su Disney+ nel 2020, ma attualmente non ha una data di uscita.

WandaVision è una serie televisiva statunitense sviluppata da Jac Schaeffer per Disney+ e basata sugli omonimi personaggi della Marvel Comics, Wanda Maximoff e Visione. La serie unirà lo stile classico delle sitcom con il Marvel Cinematic Universe dove Wanda Maximoff e Visione. Due esseri con i superpoteri, vivono le loro vite suburbane ideali e cominciano a sospettare che non tutto è come sembra.