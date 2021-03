WandaVision: il regista spiega i colori della magia

Nell’ottavo episodio di WandaVision, così come nei precedenti, la magia è stata uno degli elementi chiave. Matt Shakman, regista di WandaVision, ha deciso di parlare del significato nascosto dietro i vari colori che la magia sembra assumere anche in base all’utilizzatore. Wanda ha la magia rossa, Agatha ha la magia viola, la madre di Agatha Evanora ha la magia blu. Inoltre la magia di Wanda è diventata gialla per creare la Visione, e al di fuori dello spettacolo Doctor Strange ha la magia arancione.

Le parole di Matt Shankman

Matt Shankman, intervistato per comicbook, ha spiegato: “Beh, sapete, sicuramente il potere di Wanda è stato incrementato dalla sua esperienza con la Gemma dell’Infinito, cosa che abbiamo visto anche nell’ultimo episodio”. Così ha chiarito: “In termini di differenziazione della magia in base ai colori, credo sia importante, perché specialmente quando stai cercando di raccontare cosa succede in eventi come quelli concernenti Agatha a Salem, Massachusetts, vuoi essere in grado di vedere la sua magia viola che divora quella blu, giusto?” L’analisi continua: “Perché è questo quello che fa, assorbe il potere, sta prendendo tutta la magia dalle altre streghe. Che poi è il motivo perché alla fine di quella scena sembrano così, sapete, Indiana Jones e l’Ultima Crociata. Perché ha letteralmente risucchiato la magia dai loro corpi”.

Matt Shakman, il regista di WandaVision, ha spiegato inoltre perché si è optato per quella scelta: “Per noi, quando si parla di color coding per quelle scene, questa è una delle ragioni principali per cui si è agito in quel modo”. Così ha concluso: “E ovviamente la magia di Wanda è stata già stabilita, ma la stiamo evolvendo e cambiando man mano”. WandaVision di Disney+ arriverà a conclusione con un atteso nono episodio venerdì 5 marzo.