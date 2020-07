WandaVision rimandata nella primavera del 2021?

A causa della pandemia di Coronavirus (COVID-19), le produzioni cinematografiche e televisive hanno dovuto chiudere facendo slittare tutte le date di uscita. L’imminente serie Disney + WandaVision dei Marvel Studios non fa eccezione. La serie doveva inizialmente arrivare alla fine del 2020. Secondo The Hollywood Reporter, tuttavia, WandaVision dovrebbe ora debuttare nella primavera del 2021 insieme a Loki. THR ha aggiunto “se le cose vanno come previsto”, poiché la pandemia è ancora in corso e potrebbe ancora far slittare l’uscita dello show. Secondo quanto riferito, la produzione su WandaVision riprenderà questo mese.

La serie potrebbe avere più episodi

Apparentemente la serie aveva terminato le riprese, così come il lavoro di VFX; tuttavia è possibile che fossero ancora necessari nuovi scatti. Anche le riprese di The Falcon and the Winter Soldier dovrebbero riprendere questo mese. La serie avrebbe dovuto debuttare ad agosto, ma al momento non ha una data di uscita. Secondo le ultime indiscrezioni, WandaVision potrebbe inoltre avere più episodi. La prima stagione avrebbe dovuto essere divisa in sei episodi, così come il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, aveva inizialmente fatto intendere, lanciando lo show come “film di sei ore”. Tuttavia Murphy’s Multiverse ha recentemente pubblicato parte del curriculum di uno stuntman su cui si legge “WandaVision (Ep. 1×09)” tra i titoli di coda.

Jeremy Conrad ha pubblicato un rapporto simile sul suo account Twitter. “Il rapporto di nove episodi per WandaVision trovato nel curriculum di uno stuntman è corretto. Lo abbiamo esaminato e ho appena ricevuto la conferma che lo spettacolo è in effetti composto da 9 episodi”, ha scritto Conrad. Charles Murphy ha chiarito e affermato che la stagione conterrebbe “almeno 9″ episodi, contraddicendo il rapporto di Conrad secondo cui il conteggio degli episodi è sicuramente di nove. WandaVision potrebbe non essere l’unico show Marvel Disney+ a ricevere un ordine degli episodi più ampio di quanto inizialmente previsto.