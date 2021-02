Tom Holland, che ha interpretato Spider-Man nell’Universo Cinematografico Marvel, ha confessato il suo amore per la serie WandaVision. L’attore ne è ossessionato e lo definisce come il suo show preferito di sempre.

Wanda Vision, per Tom Holland è il miglior prodotto Marvel

Tom Holland è attualmente impegnato nelle riprese di Spider-Man 3, nonostante questo però, non si perde nemmeno una puntata di WandaVision. Il nuovo show della Marvel esce con una nuova puntata ogni venerdì su Disney+ e ha come interpreti principali Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Holland lo ha definito come il suo prodotto Marvel preferito e ne è completamente ossessionato. L’attore però, deve essere sicuramente al corrente di qualche spoiler. Questo perché il terzo capitolo di Spider-Man e WandaVision sono collegati tra loro. Nonostante questo l’attore ha comunque dimostrato un profondo entusiasmo per la serie e non vede l’ora di godersi l’ultima puntata.

“Sto assolutamente amando lo spettacolo“, ha dichiarato Holland a Playlist. “Amo il cameratismo che abbiamo sul set di Spider-Man ogni sabato. Lavoriamo durante i fine settimana. Quindi, ogni sabato tutti sono sul set, ne parlano e tutti rivelano le loro teorie su quello che succede. Amo l’impazienza con cui aspetto il venerdì. Penso che Elizabeth Olsen sia incredibile. Il modo in cui può rimbalzare tra i diversi stili di recitazione e sitcom è incredibile. E penso che sia davvero divertente. E Paul, in quell’ultimo episodio, quando stava facendo l’intervista, stavo ululando. È così divertente. Penso che sia brillante. Entrambi sono fantastici. Mi piace un sacco.”

Prima del debutto di WandaVision, lo sceneggiatore capo dello show Jac Schaeffer ha spiegato come è stato il processo di collaborazione tra i creativi di WandaVision e quelli che lavorano su Spider-Man 3 e Doctor Strange in the Multiverse of Madness. “C’è comunicazione ed è tutto supervisionato dalla Marvel, da Kevin Feige e dagli altri produttori fenomenali”, ha detto Schaeffer a Comicbook “Sì, voglio dire, non posso parlare dei dettagli, ma ogni creativo in ogni show sa cosa deve sapere per assicurarsi che tutti noi ci colleghiamo in un modo che funziona.” Per sapere come andrà a finire WandaVision non ci resta che aspettare un paio di giorni, l’uscita dell’ultima puntata infatti, è prevista per il 26 febbraio.