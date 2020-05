Warhammer 40.000, un trailer per la nuova edizione

Warhammer 40.000 sta per avere una nuova edizione. Un aggiornamento del gioco attentamente sviluppato da Games Workshop, raccogliendo per tre anni i feedback dalla community di appassionati. E per il lancio ufficiale della nuova edizione, è arrivato un cinematic trailer dedicato, che ci porta direttamente al centro dell’ambientazione futuristica di questo amatissimo wargame.

Warhammer 40.000, il trailer della nuova edizione è online

Fin da subito ci ritroviamo in mezzo a un campo di battaglia e non vendono risparmiate scene cruente di scontri tra eserciti. Una dopo l’altra, sullo schermo scorrono sequenze ricche d’azione, che mostrano le difficoltà della guerra, con nuovi pericoli che emergono a ogni angolo. Fortunatamente esistono anche alleati che giungono in tempo per aiutare. Un mondo pericoloso e ricco di personaggi affascinanti, che gli appassionati potranno esplorare nuovamente, con uno sguardo nuovo.

“Nella cupa oscurità del lontano futuro c’è solamente la guerra“

Warhammer 40.000 è uno dei wargame da tavolo più amati e conosciuti del settore. Si sviluppa come una versione del ‘fratello’ Warhammer Fantasy, che a un mondo popolato da Elfi, Nani, Orchi e mostri, contrappone un’ambientazione futuristica. Il gioco prende così un taglio più fantascientifico, ispirandosi in tanti aspetti a diversi classici di questo genere.

Il cambio di ambientazione influisce anche sullo spirito stesso del titolo. I giocatori si ritrovano a essere a capo di un esercito, rappresentato da miniature, decidendone gli schieramenti e i movimenti, seguendo tattiche di guerra decisamente più moderne.

Voi cosa ne pensate? Siete tra i tanti appassionati di questo gioco di Games Workshop? Cosa vi aspettate dalla nuova edizione di Warhammer 40.000?

Per maggiori informazioni e per rimanere aggiornati sul debutto di questo update, vi rimandiamo al sito dedicato.