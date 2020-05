Warner Bros. inizia a pianificare il futuro di Harley Quinn...

Da quando ha fatto il suo debutto nella Suicide Squad del 2016, la versione di Margot Robbie di Harley Quinn ha affascinato il pubblico di tutto il mondo. Tra il suo ruolo in Birds of Prey di febbraio e la sua apparizione in The Suicide Squad del prossimo agosto, i fan stanno assistendo alla continua evoluzione del personaggio. Intanto, secondo un nuovo rapporto di DCEU Mythic, Warner Bros. ha iniziato “discorsi molto precoci” su quale sarà il prossimo progetto sul grande schermo dedicato a Harley Quinn. Sebbene non vi sia alcuna indicazione sul possibile film, i fan della DC potrebbero pensare ad uno show su Gotham City Sirens, adattando la squadra tra Harley, Poison Ivy e Catwoman dai fumetti.

Seppur l’inizio della pandemia di COVID-19 ha frenato gli incassi, non si può negare che Birds of Prey abbia avuto una base di fan piuttosto appassionata, soprattutto dopo il suo lancio on demand a marzo. Ritornando al discorso sul prossimo film dedicato ad Harley Quinn, al momento Warner Bros. ha in programma Shazam 2, The Flash e Aquaman 2 per il 2022, quindi potenzialmente il nuovo progetto potrebbe trovare spazio a partire dal 2023.

David Ayer si difende dalle critiche

Di recente, il regista di Suicide Squad, David Ayer, ha subito alcune critiche per come ha usato Harley Quinn nel film. Il regista, di recente, ha motivato la sua scelta con le seguenti parole: “Ho reso Harley il più possibile fedele ai fumetti. Ma tutto ha connotazioni politiche di questi tempi. Tutto. Io voglio solo intrattenere. Farò meglio in futuro”. Ricordiamo che Suicide Squad è un film del 2016 scritto e diretto da David Ayer. Basato sull’omonimo gruppo di supercattivi dei fumetti DC Comics, il film è interpretato da un cast che comprende Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman. Oltre a Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ike Barinholtz, Scott Eastwood e Cara Delevingne.