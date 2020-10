Warner Bros.: “Siamo felici di aver rilasciato Tenet al cinema”...

Non è un segreto che Tenet non abbia ottenuto al botteghino l’incasso preventivato a causa della pandemia. Il film di Christopher Nolan è arrivato nei cinema nel bel mezzo di una pandemia globale mentre molti cinema in tutto il mondo, specialmente negli Stati Uniti, sono rimasti chiusi. Non è uno scenario ideale per qualsiasi film di Hollywood con budget importante. Ann Sarnoff, dirigente della Warner Bros,, appoggia la decisione dello studio di rilasciare Tenet in quel periodo. Il presidente-CEO di WB Sarnoff si è unito a Variety per una conversazione sull’industria cinematografica, poiché lo stesso studio deve affrontare un’altra difficile decisione con Wonder Woman 1984 all’orizzonte.

Ann Sarnoff illustra il suo punto di vista

“Siamo molto soddisfatti dei risultati di Tenet”, ha dichiarato Ann Sarnoff. ‘Un paio di cose: sapevamo che sarebbe andato oltre l’indice sui mercati internazionali. Christopher Nolan ha un enorme seguito, ovviamente negli Stati Uniti, ma i suoi altri film sono stati tipicamente troppo indicizzati nei mercati internazionali”. E ha poi aggiunto: “Se ricordi, a giugno, luglio, agosto, i mercati internazionali erano più aperti. Abbiamo fatto questo film fantastico, non so se l’hai visto, che meritava davvero di essere visto sul grande schermo”.

La Sarnoff ha continuato la sua analisi: “Avremmo potuto sederci e aspettare o portarlo fuori e in teatri aperti e, scontato, socialmente distanti”. E ancora: “Poiché non c’erano tanti film, i cinema erano disposti a lavorare con noi. Se è una capacità di un terzo in un dato teatro, ci darebbero il triplo di sale, quindi avevamo la stessa capacità effettiva”. A conti fatti: “Quindi, qui siamo, ci stiamo avvicinando ai 350 milioni di dollari al botteghino, il che è davvero buono in una pandemia. Oltre 50 milioni di dollari negli Stati Uniti, il resto a livello internazionale”. La Warner Bros esprime quindi la sua soddisfazione per la scelta su Tenet. Dopo aver esaminato le opzioni, ha deciso di andare avanti e lanciare un nuovo grande film sul mercato, con un vantaggio che è stato la mancanza di concorrenza dai titoli che lo avrebbero seguito.