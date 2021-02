WarnerMedia aggiunge mascherine per il viso alle scene dei film classici

WarnerMedia ha lanciato una nuova ambiziosa campagna per aiutare a combattere la diffusione di COVID-19, prelevando vecchi film dal caveau dello studio e dando loro un restyling “mascherato”. Nel post sui social media per il nuovo annuncio, leggiamo lo slogan che afferma: “Gli eroi indossano maschere. Anche i cattivi indossano maschere! Dovresti anche tu. # MaskUpAmerica @ CDCgov @AdCouncil”. Il filmato di accompagnamento mostra scene iconiche di Harry Potter, Wonder Woman, Austin Powers, The Matrix. Oltre a Mad Max: Fury Road, The Hobbit, Joker, Creed, Birds of Prey, Zack Snyder’s Justice League, IT e persino Casablanca. I loro protagonisti e/o cattivi indossano maschere protettive.

L’invito è quello di essere responsabili

Dal video post ufficiale del Consiglio si legge: “Sviluppato in collaborazione con Warner Media e CDC, il PSA incoraggia gli americani a continuare a mascherarsi per aiutare a fermare la diffusione del Coronavirus”. “#MaskUpAmerica è una campagna nazionale per promuovere l’uso di maschere in tutto il paese”. È interessante vedere quanto velocemente le cose cambiano insieme ai venti politici. L’anno scorso ci sono state molte pressioni su quanto affrontare la pandemia COVID-19 con misure pubbliche così grandi e radicali. Questa partnership tra WarnerMedia, CDC e Ad Council è politica/marketing pubblico su un altro livello.

È ironico vedere WarnerMedia che spinge questa nuova grande campagna pubblicitaria per combattere COVID. Dopotutto, la Warner Bros. è ora famigerata per essere l’unico studio cinematografico a offrire nuove grandi uscite di film in streaming (HBO Max) lo stesso giorno in cui arrivano nei cinema. Forse è un segno di buona fede con lo studio che sta cercando di non “uccidere l’industria delle sale cinematografiche” come hanno affermato tanti fan e analisti. Dei film menzionati nel pezzo sono attualmente disponibili per lo streaming su HBO Max – nessuna maschera o distanza sociale richiesta.