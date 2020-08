Lo sceneggiatore Warren Ellis è stato accusato di adescamento e manipolazione psicologica di un minore o di una persona più giovane, e di cattiva condotta sessuale da diverse donne, principalmente sue ex collaboratrici. Per l’occasione è stato lanciato anche un sito web che raccoglie le testimonianze di dozzine di donne che descrivono i loro incontri sessuali con Warren. Ora sembra che il creatore e produttore esecutivo dell’adattamento televisivo di Netlevlix Castlevania, abbia deciso di lasciare la serie. Il tutto dopo aver completato i lavori per la quarta stagione in arrivo. Inoltre non dovrebbe tornare per potenziali stagioni future. Lo stesso Warren Ellis ha pubblicato una risposta scritta alle accuse ammettendo di aver fatto “scelte sbagliate” mentre negava di sentirsi in una posizione di potere e che “non ha mai costretto, manipolato o maltrattato consapevolmente nessuno”.

I protagonisti di Castlevania

Castlevania Stagione 3 è su Netflix e vede come protagonisti Richard Armitage nei panni di Trevor Belmont, Alejandra Reynoso nei panni di Sypha Belnades, James Callis nei panni di Alucard. Oltre a Theo James nei panni di Adetokumboh M’Cormack nei panni di Isaac, Jaime Murray nei panni di Carmilla, Jessica Brown Findlay nei panni di Lenore. per concludere con Bill Nighy nei panni di St Germain, Jason Isaacs nel ruolo del giudice e Rila Fukushima nel ruolo del Sumi.

La serie TV di Castlevania è tratta dal videogioco della Konami che ha debuttato nel 1986. I giocatori dovevano aiutare nella sua missione un cacciatore di vampiri, chiamato Simon Belmont, l’ultimo sopravvissuto del suo clan. Il suo compito era quello di salvare l’Europa dell’Est dall’estinzione a causa di Vlad Dracula Tepe. Netflix ha confermato a marzo l’arrivo di Castlevania 4 attraverso un breve teaser condiviso su Twitter. L’account del colosso dello streaming ha scritto: “Non crederete che lasceremo tutte le questioni sanguinose senza una conclusione, giusto?”