Watchmen: dopo l’Emmy una seconda stagione sarebbe un “tradimento”

Watchmen di HBO ha vinto alla grande agli Emmy Awards di quest’anno, portando a casa 10 premi tra cui Miglior sceneggiatura, Miglior serie limitata e Miglior attrice protagonista in una miniserie o film per Regina King e Miglior attore non protagonista per Yahya Abdul-Mateen II. Eppure, nonostante il successo della serie, i fan potrebbero non volere una seconda stagione. Il creatore della serie Damon Lindelof dice che sviluppare un secondo capitolo ora sarebbe un “enorme tradimento”. Dopo le vittorie agli Emmy di Watchmen domenica sera, Lindelof ha detto a Deadline che, poiché la serie ha vinto come unica stagione, tornare per fare di più sarebbe un azzardo.

Damon Lindelof disposto a cedere il testimone

Questo il pensiero di Damon Lindelof: “Sarebbe un tradimento dell’aver vinto come miglior miniserie se tornassimo”. Ma non ha nemmeno scartato l’idea che qualcun altro possa cercare di continuare la serie. “Amo Watchmen da quando avevo tredici anni. È la creazione di terzi, e questa è stata la mia versione. Cederò volentieri il testimone a chi lo vorrà”.

Damon Lindelof ha detto qualcosa di simile all’inizio di quest’anno considerando finito il suo tempo con il mondo di Watchmen. “Non si tratta nemmeno di essere escluso, è più un fatto che voglio onorare ciò che Watchmen era prima di diventarne parte”. E ha continuato: “L’eredità di Watchmen è che Alan [Moore] e Dave [Gibbons] lo hanno creato ed è rimasto lì per 30 anni, ovviamente Zack [Snyder] ha fatto il suo film che era un adattamento piuttosto canonico dei 12 numeri, e poi abbiamo fatto la nostra stagione televisiva”. Per poi concludere: “È stato il mio turno. Mi sono messo in mezzo alla pista da ballo per un minuto e ho dovuto fare la mia mossa, ma poi ti ritiri sul bordo del cerchio ed è il turno di qualcun altro di ballare”.

E voi cosa ne pensate? Sarebbe giusto dare a Watchmen una seconda stagione?