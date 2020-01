Watchmen, la seconda stagione ancora in dubbio

Tra i più grandi fenomeni televisivi degli ultimi mesi troviamo sicuramente Watchmen. La serie TV HBO ispirata all’opera di Alan Moore e Dave Gibbons ha ottenuto ottimi riscontri di pubblico, oltre che grandi apprezzamenti da parte della critica. E così in molti si chiedono se arriverà una seconda stagione di Watchmen, ma attualmente non ci sono stati annunci in merito. E a quanto pare, c’è ancora il dubbio sulla sua realizzazione.

Watchmen, ci sarà mai una seconda stagione?

A parlarne è stata Casey Bloys, in una sua recente apparizione nel press tour della Television Critics Association. Il capo della programmazione di HBO ha ribadito che la decisione spetta interamente a Damon Lindelof, ideatore e autore del celebrato show, e che non cercherà di influenzarlo in alcun modo:

“È davvero tutto in mano sua, ciò che vuole fare. Io sono interessata soprattutto a Damon e come vuole investire il proprio tempo. Quindi se dice di avere un’idea, è fantastico. Se non vuole farlo, io voglio fare qualsiasi cosa lui voglia fare“.

Effettivamente la conclusione della prima stagione di Watchmen ha alcuni spunti che potrebbero portare a una seconda. Senza fare troppi spoiler, per chi non l’avesse vista ancora, si tratta di un finale che pur dando una chiusura a tutte le maggiori storyline, lascia nello spettatore una certa curiosità su ciò che potrebbe succedere. D’altro canto, qualcuno potrebbe obiettare che proprio questa indeterminatezza (non dissimile da quella presente nel finale dell’opera originale) sia parte del fascino dello show. Proseguire quella storia potrebbe quindi non essere la migliore idea.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere una seconda stagione di Watchmen? Avete seguito negli ultimi mesi tutte le evoluzioni della celebrata serie? Quali personaggi, quali temi, quali storie vorreste vedere in eventuali possibili nuovi episodi ambientati in quell’universo narrativo? Fateci sapere quali sono le vostre opinioni!